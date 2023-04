Cuenta oficial de Rodrigo Chaves le da ‘me gusta’ a mensajes soeces contra diputados

Cuenta oficial del presidente de la República, Rodrigo Chaves, le da me gusta a comentarios con ofensas y memes sobre diputados y figuras políticas.

La cuenta oficial en Twitter del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, le da “me gusta” a comentarios soeces y ofensivos en contra de diputados de la Asamblea Legislativa.

El perfil también aplaude ataques de usuarios a analistas o internautas críticos del Gobierno.

Se trata de comentarios que tratan a diputados de la República y otros ciudadanos con términos en tono peyorativo como “princesa, filibustero, hormonal, resentido social o cobarde prepago”.

Esta cuenta fue verificada por Twitter como gubernamental, con lo cual le otorga una etiqueta gris.

'Estos son temas de preocupación'

El congresista Ariel Robles, del Frente Amplio, se refirió al comportamiento de este perfil la tarde del miércoles en la Asamblea Legislativa. Señaló que la cuenta del mandatario le ha dado “me gusta” a comentarios en que usuarios califican de “ratas” a los diputados.

“A todo esto le da me gusta la cuenta del señor presidente de la República, don Rodrigo Chaves”, dijo el diputado.

“Estos son temas de preocupación, un presidente de la República promoviendo ese tipo de discursos o ataques, eso son cosas que hay que analizarlas”, agregó.

Cuestionó quién está asesorando al gobernante en el uso de la cuenta de Twitter.

La Nación consultó a Casa Presidencial si la cuenta es manejada por un community manager (un experto en comunicación digital) o por el mandatario en persona. Se está a la espera de la respuesta.

Ataque a comisión investigadora

El perfil de Rodrigo Chaves también le ha dado “me gusta” a memes en contra de legisladores del Partido Liberación Nacional (PLN).

Asimismo, celebra contenido digital del influenciador Robert Junior, en donde se acusa a los Asamblea Legislativa de montar un circo político.

La cuenta también apoyó una imagen en la que se refieren a la bancada de diputados del Frente Amplio como “Circo Amplio”.

El perfil, incluso, aplaudió un comentario de un usuario que calificaba de “delincuentes” a exfuncionarios de Casa Presidencial.

Ese mensaje era una reacción a una declaración de la diputada de Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), quien advirtió el martes pasado de que “no es justo el discurso confuso, malintencionado, con verdades a medias, para engañar al ciudadano”.

La diputada ofreció esas palabras el mismo día en que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, aseguró que él prefiere dinamitar puentes con algunos partidos políticos, que catalogó de filibusteros.

Reacción reproduce mensajes en la red

La reacción de “me gusta” en Twitter no solo funciona como medio para apoyar comentarios, sino que también reproduce automáticamente ese contenido entre los seguidores de ese perfil.

Desde que Rodrigo Chaves asumió su cargo, se han compartido anuncios presidenciales de carácter oficial a través de ese perfil; no obstante, el mandatario se ha abstenido de responder si la cuenta era suya.

En octubre pasado, un periodista le preguntó al respecto, luego de que el perfil aplaudió comentarios atacando y cuestionando la labor de la Sala Constitucional, a raíz de la condena al Gobierno por el cierre del Parque Viva, en perjuicio de la libertad de prensa del periódico La Nación y sus comunicadores.

En aquella ocasión el mandatario contestó: “Usted sí tiene tiempo en las manos para ver a quién le aparece un corazoncito en una cuenta o un comentario. Lo felicito, eso no es ser investigador, eso es ser microbiólogo con un microscopio, lo felicito. Mire, si fuese mi cuenta yo le doy like de vez en cuando a algunos comentarios. Sí, yo tengo una cuenta de Twitter”.

Agregó que “a mí me han encantado opiniones de ciertos abogados diciendo exactamente lo mismo que yo acabo de decir del fallo de la Sala Constitucional, que lo dije respetuosamente. Entonces, usted piensa que yo no debería darle ‘like’, lo voy a pensar”

No obstante, recientemente la plataforma Twitter verificó la cuenta de Rodrigo Chaves. Cuando esto sucede, es porque esa red social pudo verificar que efectivamente pertenece o representa a esa persona y que no se trata de una cuenta falsa o parodia.

“Esta cuenta es verificada porque se trata de la cuenta de una organización gubernamental o multilateral”, se observa en la leyenda del perfil @RodrigoChavesR.