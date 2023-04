Presidente Rodrigo Chaves dice que prefiere dinamitar puentes con algunos partidos políticos

El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, declaró este martes que el Gobierno no construirá puentes con algunos partidos políticos de oposición. “Prefiero dinamitarlos”, manifestó.

Dijo que durante su administración hará lo mismo con “mandos medios corruptos y monopolios privados”, a quienes no identificó, pero calificó de “filibusteros”.

En ese mismo grupo, afirmó que se encuentran algunos partidos políticos de oposición “que lo único que hacen es hacer show, fregar y obstruir”.

No obstante, el mandatario nuevamente declinó identificarlos. “Yo no voy a mencionarlos”.

Las manifestaciones las brindó el mandatario durante su visita a Alajuela, en ocasión de la conmemoración de la Batalla de Rivas.

En su discurso durante el acto oficial declaró: “Hay gente que dice que es que no tienden puentes; yo no quiero tender puentes al infierno ni con filibusteros, prefiero volarlos, prefiero dinamitarlos. ‘Ay no, pero no construyen puentes’, no, con los filibusteros murallas y con el pueblo puentes y abrazos”.

Posteriormente, en conferencia de prensa, se le consultó al mandatario quiénes son los grupos que tachó de filibusteros en su discurso. Fue en ese momento cuando habló de partidos políticos.

“Partidos políticos que ustedes conocen”, manifestó. En ese instante, alegó que las bancadas de esas agrupaciones hacen show político en la Asamblea Legislativa.

En su discurso en el parque Juan Santamaría la mañana de este martes, Rodrigo Chaves aseguró que nuevos filibusteros se infiltraron en el Estado.

“Aquí sobran hormonas para defender esta patria. Lo hacemos de manera pacífica hoy, pero hoy tenemos que seguirla defendiendo, gracias a Dios no con fusiles, pero con voluntad patriótica y civismo.

“Porque, como dijo el alcalde, todavía quedan muchos filibusteros y se nos metieron en el Estado y en muchas partes. Pero yo veo ojos valientes en ustedes, estamos, no los vamos a dejar”, manifestó Chaves.