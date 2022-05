Audio de Presidencia confirma exigencia de ‘disciplina absoluta’ a jefes de Comunicación

Jorge Rodríguez Vives (al centro), jefe de despacho del presidente Rodrigo Chaves, les dijo a los jefes de Comunicación de las instituciones que había que restringir el número de consultas de los periodistas. Foto: (Rafael Pacheco Granados)

Un audio de 8:53 minutos suministrado por la Presidencia confirma que Jorge Rodríguez Vives, jefe de despacho del mandatario Rodrigo Chaves, les exigió a los directores de Comunicación de diferentes instituciones públicas “disciplina absoluta” en cuanto al trato con la prensa y el flujo de información pública. Les dijo que no los quería “amedrentar” y que sus palabras podrían sonar como una intención de “asustar”, pero que esa era la línea de trabajo.

En la grabación, se escucha a Rodríguez Vives decirles a los jefes de Comunicación de ministerios e instituciones descentralizadas que no siempre se tiene que atender a la prensa y que hay que restringir el número de preguntas que los periodistas pueden hacer.

El audio es un extracto de una reunión que se prolongó por más de una hora en el auditorio de Casa Presidencial, la mañana del martes.

“Vamos a tener que obligar a la prensa a que haga su trabajo. Insisto, ustedes van a decir ‘Jorge se volvió loco, nos está diciendo cosas terroríficas’, pero vamos a tener que trabajar así. Disciplina absoluta. Nos han pegado cuatro gritos algunos colegas de medios: ‘¿Por qué viene el presidente y no atiende prensa?’. No siempre hay que atenderlos.

“Si se negocia y se les pone desde la convocatoria que es una declaración del presidente al final de la actividad, es eso y nada más. ‘Pero vea, es que...’. No importa. Esa es la línea.

“Solo una pregunta por medio, es una pregunta por medio. ¿Por qué? Porque, si no, los mismos de siempre van a seguir acaparando las preguntas y, por tanto, los pequeños no van a poder preguntar”, manifestó Rodríguez Vives.

Al principio de este audio, el jefe de despacho presidencial planteó el siguiente escenario:

“Estamos acostumbrados a comunicarnos a través de los medios. Para quien no lo sepa, los medios no nos quieren, no nos van a publicar absolutamente nada que hagamos bien. Nuestra comunicación tiene que ser a la gente, directo a la gente. Y vamos a pasar en un pleito cuatro años para que así sea. Yo sé que les puede sonar como ‘este mae se volvió loco, nos vienen a asustar’”.

En otra parte, habló de “reinventarse en comunicación”, en el sentido de que las oficinas de Comunicación trabajan por hacer llegar a la población noticias positivas del Gobierno, en tanto se limitan los cuestionamientos que pueda plantear la prensa.

“Disciplina absoluta para que podamos cumplir esto y que la comunicación se sienta que hay un cambio en nuestra forma de hablarle a la gente”, les insistió.

También, dijo: “Insisto, no es validando al presidente, no es que Jorge quiera venir a amedrentar y a tirar línea, es el Estado costarricense, por medio del Gobierno de la República, trabajando para la gente”.

Lo consignado en el audio coincide con la versión que cuatro directores de Comunicación presentes en la reunión, cuya identidad se mantiene en reserva, le relataron a La Nación sobre lo ocurrido la mañana del martes.

Una de las fuentes lo resumió así: “Era para darnos línea de comunicación: los medios son nuestro enemigo; necesitamos disciplina absoluta; el enemigo está afuera y ustedes saben quién es”.

Tres de las fuentes, de hecho, coincidieron en que se les machacó el término “disciplina absoluta”, como efectivamente se escucha en el audio.

“Fue horrible”, relató uno de los presentes. “Fue una combinación de autoritarismo y populismo”.

Además, la grabación valida una noticia publicada por el medio digital Crhoy, en la que también se da cuenta de que, en la reunión, se ordenó restringir el contacto de los jerarcas públicos con los periodistas y aplicar la política de solo permitir una pregunta por medio de comunicación, sin derecho a la repregunta. Estos hechos también fueron confirmados por una fuente de este diario.

Telenoticias, Noticias Monumental y Extra también confirmaron lo sucedido con sus propias fuentes.

Interpelada por la periodista de Telenoticias, Yesennia Alvarado, la ministra de Comunicación, Patricia Navarro, reconoció que la reunión se grabó completa y no precisó si los asistentes sabían que estaban siendo grabados.

Noticia en desarrollo