Federico Cruz admite donación extranjera de ‘big data’ a campaña de Rodrigo Chaves

El asesor presidencial Federico Cruz Saravanja, conocido como Choreco, admitió este lunes que existió una donación extranjera de un especialista en big data para la campaña electoral del mandatario Rodrigo Chaves. Se trata de un aporte del argentino José Norte, director de la compañía Reputación Digital.

Así lo declaró Cruz ante la Comisión Investigadora de Financiamiento Electoral, ante consultas del diputado Ariel Robles, del Frente Amplio (FA).

Robles señaló que no existe reporte alguno sobre esa donación en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), a pesar de que la legislación electoral castiga tanto las donaciones no reportadas como los aportes de extranjeros.

Cruz negó que José Norte haya sido parte del equipo de la campaña.

El legislador le preguntó por qué este asesor internacional dijo en Quito, Ecuador, en el XIV Congreso Iberoamericano de Comunicación Política, del 30 de julio al 1.º de julio del 2022, que él fue parte del equipo que ganó la campaña presidencial 2022.

“Usamos información que él (José Norte) me brindaba. Como no teníamos recursos, él me la donó”, dijo Cruz.

En Ecuador, Norte dio una conferencia titulada “Big data y cómo ganamos las elecciones en Costa Rica, ‘300 espartanos contra 2.800.000 de persas’”.

Big data se refiere al análisis de grandes cantidades de información para la toma de decisiones.

Noticia en desarrollo