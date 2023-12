Chaves sobre publicidad: ‘No me jueguen juegos porque los decapito’

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, propuso tomar el control de los presupuestos publicitarios de las instituciones descentralizadas, con el fin de distribuirlo según su criterio. La estrategia incluía lanzar un mensaje que advirtiera a los jerarcas de que estaban siendo vigilados y serían “decapitados”, si no colaboraban.

Así se desprende de dos audios de reuniones en las que participó el mandatario durante el segundo semestre del 2022, junto con su equipo de comunicación.

En la primera de esas dos reuniones, efectuada el 4 de junio del año pasado, Chaves exigió a la entonces ministra de Comunicación, Patricia Navarro, conseguir los presupuestos de publicidad de las instituciones, en vista de que muy pocas los habían enviado. Los fondos para pauta en los ministerios son muy bajos en comparación con los de las entidades descentralizadas.

Luego, en la reunión del 3 de agosto, Chaves adelantó que él diría en conferencia de prensa que “el gobierno tomó una decisión de democratizar la pauta”.

Según dijo, declararía: “Nos dimos cuenta de que este tema de la pauta ha sido una fiesta. Fíjese, lo hemos analizado”. Adujo que “con que usted comience a mover números y decir carajadas, ya es un tema”.

Luego, afirmó que el otro provecho de ese anuncio sería decirles a los jerarcas: “Los estamos vigilando, vea qué interesante, yo tengo este chanchito o este perrito que va y huele y dice ‘aquí hay droga, aquí hay desviación’; entonces, no me jueguen juegos porque con esto los decapito. Yo creo que es muy útil”.

'No me jueguen juegos porque los decapito', dijo Rodrigo Chaves sobre publicidad estatal

Los audios fueron suministrados a La Nación por la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, destituida por Chaves el 2 de setiembre del 2022, casi cuatro meses después de iniciado el mandato, el 8 de mayo.

El 23 de octubre de 2023, en el Congreso, la periodista declaró que el concepto de “democratización de la pauta” en realidad consiste en “torcer el brazo a los periodistas” y “pagar publicidad para que hablen bien del presidente”.

Navarro afirmó que, entre otras razones, suministró los audios de las reuniones porque, por causa de esa presión sobre el dinero publicitario de las instituciones, “hay gente sufriendo, gente hostigada, perseguida, cuestionada por una orden que viene directamente de él”.

La estrategia presidencial chocó con funcionarios que se opusieron al planteamiento y defendieron la asignación de publicidad de las instituciones con base en métodos técnicos que miden el alcance y el resultado.

Pese a ello, meses después, varias instituciones públicas empezaron a adjudicar contratos al Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) para entregarle el manejo de sus presupuestos de publicidad, algunas sin siquiera hacer concurso público. Al menos ¢8.000 millones de recursos para pauta estatal se concentrarían en la agencia de publicidad del Sinart.

Rodrigo Chaves exigió a exministra Navarro conseguir presupuestos de publicidad de instituciones autónomas

En la Junta de Protección Social (JPS), la Junta Directiva aprobó entregar el manejo publicitario al Sinart en contra de sus propios criterios técnicos, pues los informes internos advirtieron de que ya tenían un equipo experto en la materia y de que perderían dinero haciendo el cambio.

La exdirectora de Estrategia Comercial de Kölbi, Jacqueline González, también relató que, desde octubre del 2022, empezó a notar presión por reducir la publicidad de la marca en canal 7 y el gerente de Telecomunicaciones del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Luis Diego Abarca, le dijo: “Ayúdeme, tengo una pistola en la cabeza, tengo que reducir la pauta”.

Ella no accedió a hacerlo porque, técnicamente, la medida no se justificaba y dejaría a Kölbi en desventaja frente a la competencia. Entonces, la removieron del cargo en abril del 2023.

El 2 de marzo de este año, cuando nombró al publicista Fernando Sandí como presidente del Sinart, el presidente Chaves dijo en conferencia que le encomendaba “optimizar el uso de los recursos públicos que se dedican a la comunicación del Estado, lo que nosotros llamamos democratizar la pauta; entender los criterios bajo las cuales empresas públicas y ministerios están utilizando los recursos y la selección de medios”.

El presidente Rodrigo Chaves junto con los exministros Carlos Alvarado Briceño y Patricia Navarro, al principio del Gobierno. Foto: Archivo LN (Rafael Pacheco Granados)

Bulgarelli estuvo en la reunión

En la reunión que Chaves sostuvo con el equipo de comunicación el 3 de agosto del 2022, estuvo presente Christian Bulgarelli, cuya empresa Nocaut obtuvo, en noviembre del 2022, un contrato de $300.000 para dar servicios de Comunicación a Casa Presidencial.

La exjefa legal del Sinart, Mariana Fernández, dijo a los diputados, bajo juramento, que el anterior presidente del Sinart, Allan Trigueros, le dio la orden verbal y directa de contratar a la empresa de Bulgarelli para subcontratar parte de los servicios que requerirían las instituciones públicas. Ese hecho ocurrió en noviembre del 2022.

‘Es que no hay que hablar ya’

En el audio del 4 de junio del 2022, cuando la administración no tenía ni un mes de haber asumido, Patricia Navarro le informó a Chaves de que propuso a un funcionario de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) hablar de su presupuesto de pauta.

Chaves le dijo: “Es que no hay que hablar ya (se ríe). Yo sé que el tico habla así, ‘ya estamos hablando eso’. No, a mí no me interesa el proceso, a mí no me interesa si el gol es bonito o feo, si fue de palomita, de chilena, de cabeza o se la encontró”.

Entonces, se produjo, el siguiente intercambio:

—Patricia Navarro: “Ya se lo dije, se lo dije de manera muy diplomática”.

—Rodrigo Chaves: “No, no, pero es que ya tenemos que tener el inventario. Ya vi el inventario del gobierno. Yo sé doña Patricia que en el primer mes de gobierno uno llega y lo que empieza es a buscar donde están las puertas, las gavetas y dónde quedan los baños. Pero ahora sí, yo vi la pauta del gobierno, Jorge, pero quiero ver la pauta de las instituciones autónomas.

—Patricia Navarro: “No todo mundo la ha pasado todavía, estamos tras ella”.

—Rodrigo Chaves: “Bueno, ¿quién falta?”.

—Navarro: “Faltan alrededor de 15 o 16 instituciones de entregarla”.

—Rodrigo Chaves: “Pero son 18″.

—Navarro: “Sí”.

—Rodrigo Chaves: “¿Cómo? ¿No todo mundo la ha dado? ¡Nadie la ha dado!

En ese momento, intervino Jorge Rodríguez, entonces jefe de despacho de Chaves y actual ministro de Comunicación, para decir que había problemas con el Sistema Integrado de Gestión de Administración Financiera (SIGAF).

Rodrigo Chaves le dijo: “Pero, ¿sabe qué don Jorge?, yo no quiero caer mal, yo sé que caigo mal, pero ¿sabe qué?, yo puedo llamar por teléfono a la presidenta ejecutiva del INS, y decirle ‘señora, para mañana yo quiero el presupuesto suyo’.

Jorge Rodríguez le dijo que pauta publicitaria no es igual que presupuesto, pues este último incluye publicación de edictos, por ejemplo.

Chaves insistió: “¿Me va a decir usted a mí que la presidenta ejecutiva del INS no puede llamar a su departamento de Comunicación y decirme cuánto le pagó usted a cada medio en el país el año pasado y lo que llevamos de este año?”.

Rodríguez insistió en que los datos no estaban claros.

Chaves entonces le dijo: “Jorge, vamos a ver, el pasado en este caso no es para predecir el futuro, es para ilustrarlo. Entonces, a mí lo que me gustaría es, como diría mi papá, mi tata era el que decía ‘¿sabe qué?’, todos esos vicios vienen de mi tata y de mi mama, ‘¿pa cuándo lo quiere papá? Diay idiota, para la semana pasada’”.

Patricia Navarro intervino y dijo: “Para la semana pasada lo tendremos”.

Chaves continuó: “No, no, eso decía mi papá conmigo. Yo decía: ‘papa, ¿pa cuándo lo quiere?’, de baboso caía, y me decía así: ‘diay idiota, pa’ la semana pasada’, ahora dígame usted, ¿pa cuándo nos lo va a dar? Estoy hablando como hablaba mi papá, no a usted”.

Precisó que quería tener el plan de transición para “agarrar ese dinero” y repartirlo en medios como TVN 14, Telesur, Colosal, Casino, en vez de otros como ameliarueda.com. Dijo que, en su criterio, invertir en esos medios era más barato y efectivo.

En la reunión posterior, la del 3 de agosto, Chaves dijo que el inventario de publicidad debía ser actualizado cada cierto tiempo.

“Se actualiza, plin, ‘hay doña Esme, vea que problema tengo yo, me trae a doña Marilyn por fa, y ¡saz!, se acabó. Y lo vamos a anunciar públicamente, vamos a democratizar la pauta, nos dimos cuenta de que la Junta de Protección Social se gasta, hay que buscar el número, ¢30 millones al mes en ‘La Rueda de la Fortuna’. Se gasta en bailando con las Estrellas, ¿cuánto es?”

Patricia Navarro dijo: “Yo ni idea de cuándo puede estar pautando ahí”.

Chaves ordenó averiguar esos precios.

Este año, contra los criterios técnicos que advertían de desventajas económicas y de audiencia, la JPS pasó el programa La Rueda de la Fortuna de canal 7 al Sinart por orden presidencial.

La presidenta de la JPS es Esmeralda Britton y, en el 2022, la gerenta era Marilyn Solano.

En el Congreso, Solano reveló un audio en el que Britton la presionó y la amenazó para que le otorgara un contrato de ¢2.300 millones al Sinart para el manejo de la pauta publicitaria en el último trimestre del 2022.

En ese audio, Britton le dijo que “rodarían cabezas” si no se cerraba el negocio. Solano fue destituida.