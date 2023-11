Audio de Esmeralda Britton revela amenazas para contratar a Sinart: ‘Van a rodar cabezas’

La exgerenta de la Junta de Protección Social (JPS), Marilyn Solano, reveló haber recibido presiones y amenazas de parte de la presidenta de la JPS, Esmeralda Britton, para que la institución otorgara un contrato de ¢2.300 millones al Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) para el manejo de la pauta publicitaria.

Audio de Esmeralda Britton evidencia amenazas para contratar a Sinart

La exfuncionaria entregó un audio en el que Britton dijo que rodarían cabezas, empezando por la de ella misma, si no se contrataba al Sinart. Precisó que las presiones empezaron en noviembre del 2022.

Esta es la transcripción del audio de Britton:

“Estaba hablando con Allan (Trigueros, exjearca), el del Sinart y ahí me estuvo comentando varias cosillas y yo estoy preocupada, porque esta vaina tiene que quedar sí o sí en Sicop (Sistema Integrado de Compras Públicas), hoy, bueno, mañana.

“Por favor, mové eso. Yo creo que, si ya hay ocho instituciones que lo hicieron, no entiendo por qué la Junta tiene que complicarse tanto.

“Parece que lo que están buscando es ver cómo no lo hacemos y necesitamos que eso salga sí o sí, porque, si no, aquí van a rodar cabezas desde la mía y todas para abajo, así es que hagamos las cosas bien, pero no nos vayamos a los extremos.

“Yo creo que, si ya tenemos una nota que hizo el Ministerio de Trabajo, de por qué contratar al Sinart, basémonos en eso y démosle viaje. No estemos buscando tanta vuelta, que las cotizaciones de agencia..., que nadie nos la va a dar y menos con esta premura. Además, el nivel de detalle que están pidiendo, diay imposible, van a durar seis meses teniendo esos datos para justificar una contratación con el Sinart. Eso no es lo que estamos buscando.

“Entonces, por fa, yo sé que vos estás al tanto, pero ponele candela con esta gente, porque lo que están buscando es excusas para no hacerlo. Marilyn yo ya estoy preocupada, o sea, ¿que está pasando?, ¿por qué no quieren hacerlo?, ¿qué hay ahí que no queremos proceder con el Sinart?, ¿por qué?, no entiendo, no entiendo y no quiero pensar mal”.

Marilyn Solano: Se refería a los que se oponían técnicamente

Solano dijo que, cuando Britton habla de que había gente poniendo excusas para no contratar al Sinart, ella se refería a quienes se oponían técnicamente a la contratación por considerar que le provocaría pérdidas económicas a la JPS, pues ya la Junta tenía un equipo encargado de la colocación de pauta que le había generado ahorros.

“Escuché, cuando ella habló conmigo, que la cabeza de ella iba a rodar al igual que todas las que estaban hacia abajo. Eso sí lo sostengo”, dijo Solano ante una consulta del diputado Ariel Robles, del Frente Amplio (FA).

La exgerenta declaró este miércoles ante la comisión legislativa que investiga los millonarios contratos que diversas instituciones públicas otorgaron al Sistema Nacional de Radio de Televisión (Sinart), varios de ellos sin concurso público.

Marilyn Solano añadió que también recibió presiones de Allan Trigueros, expresidente del Sinart. “El señor estaba presionando con que tenían todos los formatos para el plan de medios”, dijo.

Agregó que, en medio de la preocupación, Esmeralda Britton le indicó que no lograba entender por qué las cosas no estaban saliendo.

Esmeralda Britton también le envió un oficio

“Recibí un oficio donde me pedían cuentas de por qué no habíamos incluido la pauta publicitaria, sino solo la pauta social; el oficio fue emitido por doña Esmeralda”, dijo la exgerenta del JPS, quien precisó que las presiones por contratar al Sinart empezaron en noviembre.

Desde junio del 2022, Casa Presidencial exigió con carácter de urgencia el plan de medios de la JPS, dijo la exgerenta. Añadió que Allan Trigueros también lo solicitaba.

La diputada de Gobierno, Ada Acuña, dijo que no estaba de acuerdo con que la exgerenta hubiese sido convocada a declarar este miércoles, en vista de que recientemente había sido sometida a una cirugía. No obstante, Vanessa Castro señaló que la propia Solano pidió comparecer lo más pronto posible.