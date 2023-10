En vivo: JPS declarará infructuosa contratación al Sinart por ¢2.310 millones

La asesora jurídica de la JPS, Marcela Sánchez, dijo desconocer si el presidente de la República, Rodrigo Chaves, giró una directriz ordenando la contratación del Sinart como agencia de comunicación y el traslado del programa de La Rueda de la Fortuna a canal 13.

Insistió en que de haber existido esa directriz, se debió publicar en el diario oficial La Gaceta. No obstante, dijo no saber si eso ocurrió.

“No sé si existe, no la vi publicada en La Gaceta. No me llegó ni por escrito, ni verbal”, afirmó ante una pregunta de la diputada Vanessa Castro, de la Unidad Social Cristiana (PUSC).

6:45 p. m.: JPS declarará infructuosa contratación al Sinart Copiado!

Evelyn Blanco, jefa del departamento de Mercadeo de la Junta de Protección Social (JPS), informó a los diputados de que la institución está en proceso de declarar infructuosa la contratación directa de la agencia de publicidad del Sinart para el manejo de su pauta por ¢2.310 millones.

Según Blanco, la inminente declaratoria obedece a que la Contraloría General de la República improbó el presupuesto extraordinario del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) debido a múltiples incumplimientos.

Ante preguntas de los diputados, la jefa de Mercadeo también confirmó que su recomendación técnica consistió en no contratar a la agencia del Sinart porque colocar pauta de forma directa le resultaba a la JPS un 77% menos costoso que hacerlo mediante el Sinart.

No obstante, dijo, la Junta Directiva ordenó contratar a la agencia.

6:34 p. m.: Jefa de Mercadeo confirma caída de ‘raiting’ Copiado!

Evelyn Blanco, la jefa de Mercadeo de la JPS, reconoció que el rating de La Rueda de la Fortuna cayó cuando su transmisión se pasó al estatal canal 13, el pasado 5 de agosto.

En cuanto a una posible caída en la venta de raspaditas, por el traslado del programa, ella dijo que el tema está en revisión y que todavía no tienen datos finales, pero que pronto los tendrá, ya que el contrato con el Sinart es de solo seis meses.

6:14 p. m.: Funcionarias de la JPS son las primeras en comparecer Copiado!

Antes de Britton, comparecerán Evelyn Blanco, la jefa del Departamento de Mercadeo de la JPS; las funcionarias Heidy Arias y Rosario Masís, de la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas; y Marcela Sánchez, asesora jurídica de esa institución.

Blanco fue la persona que recomendó no contratar a la agencia de comunicación del Sinart porque explicó que la JPS gestionaba su propia publicidad desde el 2008, cuando decidió prescindir de agencias publicitarias. Argumentó que realizar estas operaciones sin intermediarios implicó un ahorro de hasta el 25% del presupuesto para la institución.

También emitió un criterio técnico, con base en estadísticas, en el que recomendaba ampliar el contrato con canal 7 para la transmisión y producción del programa de La Rueda de la Fortuna.

Blanco expuso que pasar el programa al Sinart no solo podría ocasionar una caída en la venta de raspaditas, sino también en la cantidad de activaciones que hacen las personas para participar en el programa.

Además, aseguró que la imagen de la JPS saldría perjudicada, ya que el rating sería mucho más bajo y la calidad de la producción podría desmejorar.

De izquierda a derecha, Evelyn Blanco, jefa del Departamento de Mercadeo de la JPS; y las funcionarias Rosario Masís y Heidy Arias, de la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas de esa institución. Foto: Albert Marín

6 p. m.: Inició la audiencia Copiado!

La presidenta de la Junta de Protección Social (JPS), Esmeralda Britton, comparece esta noche ante los diputados por dos contratos adjudicados, sin concurso y de manera directa, al Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), en contra de criterios técnicos.

En ambos casos, la Junta Directiva mantuvo la decisión de otorgar el contrato a la empresa estatal porque tenían instrucciones directas de Casa Presidencial para hacerlo.

El primero de los contratos fue por ¢2.310 millones, para que la agencia de comunicación del Sinart se encargara de colocar su publicidad en medios de comunicación. Ese acuerdo contractual todavía no se ha firmado, a pesar de que fue autorizado por la cúpula de la JPS desde el 31 de octubre del 2022.

El segundo versa sobre el programa La Rueda de la Fortuna y su traslado de canal 7, al estatal canal 13. Ese acuerdo contractual se le adjudicó al Sinart el 26 de julio anterior, por un total de ¢63,5 millones y por un plazo de seis meses, con la opción de prorrogarlo, por una única vez, seis meses más.

Desde el pasado 5 de agosto, La Rueda de la Fortuna se transmite por canal 13.

Junto a Britton también fueron convocadas la jefa del Departamento de Mercadeo de la JPS, Evelyn Blanco; y la periodista de la institución Heidy Arias.

Ellas deberán comparecer ante los diputados de la comisión especial que investiga los millonarios contratos que diversas instituciones públicas otorgaron al Sinart, algunos sin concurso público, así como un contrato del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) de $300.000 para dar servicios de comunicación a Casa Presidencial.