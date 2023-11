Orden de Rodrigo Chaves sobre ‘Rueda de la Fortuna’ no quedó por escrito, alega Esmeralda Britton

Esmeralda Britton, presidenta de la Junta de Protección Social (JPS), confirmó que no quedó por escrito la “directriz” del mandatario Rodrigo Chaves de pasar al canal 13 del Sinart el programa La Rueda de la Fortuna, en contra de todos los criterios técnicos internos que señalaron las desventajas económicas de hacerlo.

El lunes 30 de octubre, la asesora jurídica de la Junta, Marcela Sánchez, argumentó que el mandatario tenía la potestad de girar directrices a la Junta Directiva de la institución. Lo dijo ante la comisión investigadora de los contratos del Sinart.

De seguido, la diputada Johanna Obando, del Partido Liberal Progresista (PLP), le respondió que las directrices presidenciales se deben publicar en el diario oficial La Gaceta y le pidió que entregara el documento. Sánchez negó saber si existía.

En esa misma sesión, Britton aseguró que existían minutas de las conversaciones con Casa Presidencial, pero no las ha aportado. Sobre si existía una directriz, dijo que la buscaría.

La noche de este lunes 6 de noviembre, en una nueva sesión, la presidenta de la comisión, la diputada socialcristiana Vanessa Castro, le consultó a la presidenta de la JPS si había encontrado la directriz escrita y la jerarca respondió: “No, no existe”.

Posteriormente, se negó a hablar más del tema, aunque confirmó de nuevo la inexistencia de una directriz escrita para pasar al Sinart el programa La Rueda de la Fortuna.

“Como dije anteriormente, no me voy a referir al caso. No (existe directriz por escrito) y no me voy a referir al caso”, dijo.

Según consta en el acta de Junta Directiva del 26 de junio del 2023, la JPS pasó el programa al canal 13 del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) a sabiendas de que las ventas de la lotería instantánea (raspaditas) caerían al salir de canal 7, porque la audiencia sería mucho menor, y de que el cambio afectará el financiamiento de programas sociales para pacientes en cuidados paliativos y personas con necesidad de vivienda.

Britton trató de negar lo dicho antes

El diputado Francisco Nicolás, de Liberación Nacional (PLN), le recordó a Britton otro hecho sucedido en la sesión del 30 de octubre, cuando la liberacionista Andrea Álvarez le consultó a quién se refería cuando, en una sesión de Junta Directiva de la JPS, dijo:

“Lamentablemente, yo ya había hecho esas advertencias, tal vez durante seis meses, y la posición es ‘se salen de canal 7 y punto’”.

En aquella ocasión, la legisladora Andrea Álvarez le preguntó de quién era esa posición. Esmeralda Britton respondió: “La posición fue del presidente”.

En la segunda sesión, el diputado Nicolás proyectó el video de la audiencia anterior, en el que su colega Álvarez repreguntó: “¿Fue una orden del presidente?”, y la jerarca de la Junta de Protección Social respondió: “Sí, el presidente, ujum”.

De seguido, Nicolás paró el video y le preguntó: ¿Ese ujum qué significaba, que sí? Britton contestó: “No, significa que no”.

El legislador pidió que se reprodujera de nuevo el video y se escuchó cuando ella dijo: “Sí, el presidente, ujum”.

Ante ello, el liberacionista aseguró: “Eso es inédito, una persona asiente y la próxima sesión viene a decir lo contrario. ¿La directriz fue del presidente? Diga la verdad, la verdad os hará libres, dice la Biblia”.

Y Britton contestó: “No me voy a referir al tema”. (...) No me voy a referir al tema porque tengo el derecho a no referirme”.

Britton: 'Me abstengo de declarar'

La liberacionista Dinorah Barquero le preguntó a la presidenta de la JPS si, técnicamente, consideraba que el Sinart era la mejor opción para La Rueda de la Fortuna.

“Me voy a abstener”, dijo Britton.

Pablo Sibaja, del Partido Nueva República, le consultó sobre otra decisión de la JPS de contratar a la agencia de publicidad del Sinart para que manejara su publicidad, aunque los informes técnicos señalaban que, con esa decisión, la institución perdería un ahorro del 77% en comparación de encargarse de esa labor con sus propios recursos.

¿Por qué pasar el presupuesto al Sinart?, le preguntó Sibaja.

“Me abstengo de declarar”, contestó Esmeralda Britton.

El diputado Ariel Robles retomó el tema, preguntándole cuál fue el fundamento técnico para tomar una decisión que resultaba un 77% más caro.

En esta ocasión, alegó que “eso no es totalmente cierto”.

Luego, alegó que lo único que se alegó fue iniciar un procedimiento de análisis para una contratación, pero negó haber recibido presiones de Casa Presidencial.

Vanessa Castro le preguntó a Britton si las actas de las sesiones de Junta Directiva estaban alternadas. Ella dijo que “jamás”.

Entonces, Castro le señaló que, en actas, constaba que existía una directriz de Presidencia de contratar al Sinart. Al señalársele eso, Britton, dijo: “Me abstengo de declarar”.