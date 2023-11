Esmeralda Britton negó presión a exgerenta de JPS, pero audio expone lo contrario

La exgerenta de la Junta de Protección Social (JPS), Marilyn Solano, reveló este miércoles un audio que contradice declaraciones realizadas bajo juramento por la presidenta de esa institución, Esmeralda Britton, ante la comisión investigadora del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart).

Audio de Esmeralda Britton evidencia amenazas para contratar a Sinart

El lunes pasado, Britton negó haber presionado a Solano, pero en el audio le dice que habría despidos en la JPS si la institución no contrataba al Sinart.

En la sesión de ese foro el pasado lunes, el diputado frenteamplista Ariel Robles le preguntó: “¿Usted presionó a funcionarios diciéndoles que su cabeza iba a rodar, y que rodarían varias cabezas de ahí para abajo si usted no hacía lo que el presidente le estaba solicitando?”. Britton respondió: “No lo recuerdo”.

Más adelante, Robles le cuestionó si en algún momento habló o le envió audios a Solano para expresarle la urgencia de que se otorgara al Sinart un contrato de ¢2.300 millones para manejo de publicidad. Nuevamente, Britton contestó: “Que yo recuerde, no, es que teníamos muchas conversaciones”.

El congresista le repreguntó “¿usted nunca la presionó? Eso es lo que usted me está diciendo”, a lo cual Britton sostuvo “no, presionar no”.

Sin embargo, en el audio, Britton le dijo a Marilyn Solano que estaba preocupada, porque el contrato debía quedar listo “sí o sí mañana en Sicop (Sistema Integrado de Compras Públicas)” y que “van a rodar cabezas, desde la mía y todas para abajo”, si no se sellaba la contratación.

La presidenta de la Junta también negó al congresista el Partido Liberación Nacional (PLN), Danny Vargas, que hubiesen presiones desde Casa Presidencial para contratar a Sinart, pese a que la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, admitió la situación.

Navarro incluso reconoció bajo juramento que “Rodrigo Chaves llegó a decir que si Esmeralda no hacía lo que él decía, íbamos a tener que buscar una nueva presidenta de la JPS. Creo que fue una falta de respeto. Nunca fue la intención torcerle el brazo ni exigir a nadie, aunque el presidente lo que quería era eso”.

Ante las consultas del diputado Vargas, Britton dijo desconocer esa presión. “Nunca me manifestó nada de eso”, dijo.

Solano precisó que las presiones y amenazas de Britton se elevaron en noviembre del 2022, después de que, el 31 de octubre, la Junta Directiva de la JPS acordó contratar al Sinart contra criterios técnicos que advertían de la inconveniencia económica del acuerdo.