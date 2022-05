Chaves acusa al gobierno de Alvarado de dejar al país con pocas reservas de dólares

Rodrigo Chaves, presidente de la República, acusó a la administración anterior, la de Carlos Alvarado, de dejar al país con pocas reservas de dólares en el Banco Central (BCCR), lo que en su criterio hoy le deja muy poco margen para atenuar el tipo de cambio.

Afirmó que, en el periodo anterior, se usaron “$2.300 millones de reservas para sostener artificialmente el tipo de cambio”.

“Ese error de política pública ocurrió cuando la inflación mundial estaba contenida y la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) tenía las tasas muy bajas. Ahora, que la inflación mundial está disparándose y la FED sube las tasas, no tenemos instrumentos”.

La declaración la hizo en el marco de una conferencia de prensa sobre la preocupación por el precio de los combustibles.

“Entonces, tomen en cuenta eso, no solo es la subida (del petróleo), sino que el tipo de cambio se nos está disparando y tenemos pocas reservas. Esto no es solo aumento de precios de derivados de petróleo, sino que también es el tipo de cambio. Esas reservas se usaron cuando el mar estaba tranquilo y no ahora cuando está picado”, continuó.

Insistió en que “ya poco” se puede hacer. “Las reservas para momentos difíciles las utilizaron y las gastaron en tiempos de tranquilidad”.

Sostuvo que se puede trabajar por traer inversión extranjera directa, promover turismo y pedir al Congreso que apruebe préstamos internacionales que, de por sí, el país necesita para pagar sus gastos y honrar su endeudamiento.

“La casa está tan en desorden que tenemos que endeudarnos en miles de millones de dólares al año”.