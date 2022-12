Recordamos a las estrellas de la música que fallecieron en el 2022

Meat Loaf. Foto: Archivo.

I’d Do Anything For Love (But I Won’t Do That) es tal vez una de las baladas más conocidas de los años 90 y fue la voz de Meat Loaf quien la hizo famosa.

El artista, quien nació como Marvin Lee Aday, vio su carrera brillar desde la década de 1970, de la mano de los aclamados discos Bat Out of Hell, Dead Ringer, Midnight at the Lost and Found, Bad Attitude y Blind Before I Stop.

En 1993, Meat Loaf tuvo un repunte en su carrera gracias al álbum Bat Out Of Hell II: Back into Hell. Después de esto el artista sufrió altos y bajos, pero se mantuvo en el corazón de sus seguidores que lo acompañaron durante más de seis décadas de trabajo.

La actuación fue la otra faceta de Meat Loaf. Se le recuerda especialmente por su trabajo en Fight Club (1999).

Vangelis, compositor griego (29 de marzo de 1943 - 17 de mayo de 2022) Copiado!

Vangelis. (GEORGES BENDRIHEM/AFP)

Vangelis, el compositor griego de las bandas sonoras de películas como Blade Runner y Carros de Fuego, falleció a los 79 años. Murió en Francia y se dice que fue a causa del coronavirus.

El músico fue un niño prodigio, nunca estudió piano pero a los seis años dio su primer concierto. Su fructífera vida en la música lo llevó a ganar un premio Óscar a la mejor banda sonora por su trabajo para Carros de Fuego, en 1982.

Su estilo musical fue de experimentación. Sus obras mostraban tanto rock psicodélico como música étnica y jazz.

También escribió obras para producciones como Lunas de hiel, de Roman Polanski y Alejandro Magno, de Oliver Stone. Además compuso para obras de teatro y ballet, así como el himno del Mundial de fútbol del 2002.

Andy Fletcher, músico británico (8 de julio de 1961 - 26 de mayo de 2022) Copiado!

Andy Fletcher. (JASON MERRITT/AFP)

Miembro fundador y tecladista de la afamada banda británica Depeche Mode. Andy Fletcher murió a los 60 años, dejando en shock a la escena alternativa.

Fletcher y su amigo Vince Clarke formaron una banda colegial en 1977, bajo el nombre No Romance in China. Años más tarde se reunieron de nuevo, pero esta vez con Martin Gore para hacer el grupo Composition of Sound y después se sumó el cantante Dave Gahan. Así nació Depeche Mode.

Durante los primeros tiempos Fletcher fungía como bajista, pero pronto encontró en los teclados su pasión.

La agrupación anunció que el músico murió por causas naturales en su casa, en Londres. “Fletch tenía un verdadero corazón de oro y siempre estaba allí cuando necesitabas apoyo, o una conversación animada, o una buena carcajada”, externó la banda.

Coolio, rapero estadounidense (1. ° de agosto de 1963 - 28 de setiembre de 2022) Copiado!

Coolio. Foto: Instagram

Coolio logró con su famosa Gangsta’s Paradise una de las páginas notables para la música hip-hop noventera. El tema, pieza clave en la banda sonora de la película Mentes peligrosas que protagonizó Michelle Pfieffer, cosechó el reconocimiento internacional para el artista, oriundo de Compton, Los Ángeles.

Aquella canción sobre la vida difícil en las calles le dio a Coolio un Grammy, dos MTV Video Music Awards y un Billboard Music Award.

La vida de Coolio no fue fácil: desde su infancia se enfrentó al divorcio de sus padres, a las drogas y a diferentes problemas sociales que a la postre lo llevaron a cumplir con condena en la cárcel. Años después aseguraría que la música y la fe fueron sus salvavidas.

Estuvo activo hasta su muerte e incluso participaba de una gira con otros artistas veteranos, como Vanilla Ice y Young MC.

Jerry Lee Lewis, músico estadounidense (29 de setiembre de 1935 - 24 de octubre de 2022) Copiado!

Jerry Lee Lewis. (Wikimedia Commons)

Jerry Lee Lewis es considerado uno de los grandes pioneros del rock and roll. Su vida estuvo marcada por la música y los escándalos personales.

En lo artístico siempre estará ligado al tema Great Balls of Fire, así como por su explosiva presencia escénica y sus dotes en el piano.

La época dorada del rock and roll vio a dos grandes referentes al mismo tiempo: Jerry y Elvis Presley vivieron sus carreras en paralelo.

Lewis quedó marcado en la historia no solo por ser una estrella, sino también por sus constantes escándalos. Su carrera quedó manchada cuando durante una gira por Reino Unido se descubrió que estaba casado con una niña de 13 años, quien además era su prima.

Pese a todo, el legado musical de Lewis es innegable. El suyo es un caso en que muchos optan por separar al arte del artista.

Murió por una neumonía, a los 87 años.

Irene Cara, cantante y actriz estadounidense (18 de marzo de 1959 - 25 de noviembre de 2022) Copiado!

Irene Cara. Foto: Archivo.

Cara saltó al estrellato cuando cantó el tema principal de la película Fame, célebre historia sobre vida de los estudiantes de una escuela secundaria de artes escénicas de Nueva York.

Su trabajo en el filme, en el que encarnó a Coco Hernández, le valió nominaciones a los premios Grammy como mejor artista nueva y mejor artista pop femenina.

Luego, Cara fue coautora y cantante del tema Flashdance... What a Feelin para la exitosa película homónima de 1983, que describe la vida de una aspirante a bailarina, interpretada por Jennifer Beals. Con esa canción ganó un Oscar en 1984 y dos premios Grammy.

Su estilo de baile fue impactante para los artistas del pop de los años 80. En su carrera, Cara publicó tres discos de estudio: Anyone Can See, What a Feeling y Carasmatic.

Murió a los 63 años.

Ronnie Spector, cantante estadounidense (10 de agosto de 1943 - 12 de enero de 2022) Copiado!

Ronnie Spector. Foto: Archivo.

La prodigiosa cantante de The Ronnettes murió a los 78 años. Con el grupo femenino alcanzó notoriedad en los años 70, con éxitos como Baby I Love You y Walking in the Rain. También es recordada por ser la voz que acompaña a Eddie Money en el clásico ochentero Take Me Home Tonight/Be My Baby.

The Ronnettes inició como un trío casero: Ronnie y su hermana Estelle junto a su prima Nedra Talley, formaron la agrupación gracias al apoyo de sus familiares.

Ronnie se casó con el controvertido productor Phil Spector, responsable del éxito del grupo pero quien la sometió a años de abusos y violencia. Tras separarse de él, la cantante se unió en matrimonio a Jonathan Greenfield y tuvo cinco hijos.

En 1980 la artista, quien fue conocida como una “chica mala del rock and roll” por su estilo atrevido, publicó su primer trabajo en solitario.

Mark Lanegan, músico estadounidense (25 de noviembre de 1964 - 22 de febrero de 2022) Copiado!

Mark Lanegan. (Twitter)

Pionero de la corriente grunge de Seattle, el músico Mark Lanegan falleció a los 57 años, en Irlanda.

El artista se dio a conocer primero como cantante del grupo de rock y de grunge psicodélico Screaming Trees de 1984 a 2000, y luego como miembro de Queens of the Stone Age, hasta el 2014. Además, fue amigo cercano de Kurt Cobain.

En su carrera destacó con temas insignia del rock alternativo de los 90 como Nearly Lost You y All I Know. Además, colaboró con otros artistas en más de 15 discos.

Guitarrista, tecladista y también cantante, escribió siete libros en los cuales tocó temas oscuros de la vida de artista.

Su vida estuvo cargada de problemas debido a sus adicciones al licor y la heroína. En el 2021 fue hospitalizado con un cuadro grave de covid-19 que lo mantuvo al borde de la muerte.

Gal Costa, cantante brasileña (26 de setiembre de 1945 - 9 de noviembre de 2022) Copiado!

Gal Costa (La Nación/Argentina/GDA)

Artista de voz cristalina y musa del tropicalismo: así definieron los medios internacionales a Gal Costa, la cantante brasileña, cuando falleció a los 77 años.

Días antes de morir la habían sometido a una cirugía para extirparle un nódulo de la cavidad nasal.

En lo musical, Gal destacó como una de las principales figuras del movimiento tropicalista a fines de la década de los 60, junto con otros cantantes legendarios como Gilberto Gil y Caetano Veloso.

Entre sus interpretaciones más populares están Qué pena, Quando voce olha para ela, Chuva de prata y Divino maravilhoso, incluidas en los más de 30 discos que lanzó.

Junto a Caetano, Tom Zé, Gil y el grupo Os Mutantes, trabajó en el álbum Tropicália ou Panis et Circensis, punto de partida del movimiento tropicalista.

Michael Lang, productor de conciertos estadounidense (11 de diciembre de 1944 - 8 de enero de 2022) Copiado!

Michael Lang (El Comercio/Perú/GDA)

Tal vez el punto en la historia más importante de la vida del productor y promotor de conciertos Michael Lang fue Woodstock. Con tan solo 24 años fue uno de los creadores del festival de música que marcó un hito en agosto de 1969, en Nueva York.

Junto a su amigo Art Kornfeld y gracias al dinero de dos inversionistas neoyorquinos, montó el mítico festival en las montañas Catskills. Woodstock tuvo dos ediciones más, 1994 y 1999, plagadas de problemas y sin la magia del original.

Lang formó el sello discográfico Just Sunshine que publicó discos de Karen Dalton y Betty Davis. También se dedicó a ser mánager de artistas, entre ellos Joe Cocker, a quien tuvo que cuidar durante sus episodios de adicción al alcohol.

Lang murió en una clínica en Nueva York por causa de un linfoma de Hodkging poco común. Tenía 77 años.

Ana Bejerano, cantante española (1961 - 2 de enero de 2022) Copiado!

Ana Bejerano. Foto: Archivo.

La cantante española Ana Bejerano fue pieza clave en el grupo Mocedades, al cual ingresó en 1984 en sustitución de Amaya Uranga. Para ese entonces tenía 24 años y deslumbró al público con su gran voz.

En su tiempo por la afamada agrupación, Ana grabó tres discos con ellos: Colores, Sobreviviremos e Íntimamente.

Dejó el grupo de música romántica en 1993 para emprender nuevos proyectos artísticos, pero en el 2018 regresó a las filas de Mocedades.

En los últimos años se mantenía activa con el cuarteto Ana Bejerano Concept. En el 2021 fue parte de un homenaje que recibió Mocedades, e el cual cantó dos temas.

La intérprete murió a los 60 años por causa de un grave problema digestivo que la mantuvo internada desde mediados de diciembre del 2021 en un hospital en Vizcaya (País Vasco- España).

Betty Davis, cantante estadounidense (26 de julio de 1944 - 9 de febrero de 2022) Copiado!

Betty Davis. (Captura de video)

Fue la reina del funk en los años 70. Estuvo casada con la leyenda Miles Davis, pero brilló con luz propia desde que estrenó en 1964 el sencillo Get Ready For Betty, bajo su nombre de nacimiento Betty Mabry.

Después de divorciarse de Miles, Betty en solitario logró popularizar los sencillos If I’m In Luck I Might Get Picked Up en 1973 y el tema de 1975 Shut Off the Lights.

Su carrera destacó por su fortaleza femenina, por no importarle el qué dirán y, por supuesto, por su gran talento.

Sin embargo, desde 1980 se alejó de la vida pública, una decisión a la que puso fin en el 2017 cuando participó en el documental Betty:They Say I’m Different.

Murió a los 77 años por causas naturales.

