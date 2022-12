Obituario 2022: Pablo Milanés, el juglar de la nueva trova

La primera canción que escuché de Pablo Milanés fue, quizá, la más famosa de sus obras. Tenía yo unos 10 u 11 años; era una niña que nada sabía del amor, pero aún así Pablito me enamoró con su voz y su letra: “Si alguna vez me siento derrotado, renuncio a ver el sol cada mañana. Rezando el credo que me has enseñado, miro tu cara y digo en la ventana Yolanda, Yolanda, eternamente Yolanda”.

