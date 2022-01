Falleció Ronnie Spector, cantante de The Ronnettes

Ronnie Spector, la prodigiosa cantante de la banda The Ronnettes, murió este miércoles a los 78 años, según reportaron sus seres queridos.

“Nuestro amado ángel de la tierra, Ronnie, dejó este mundo en paz hoy”, escribió su familia en un comunicado. La artista se encontraba luchando contra el cáncer. Al momento de su deceso “estaba con su familia y en los brazos de su esposo, Jonathan”, escribió la familia.

“Ronnie vivió su vida con un brillo en los ojos, una actitud valiente, un perverso sentido del humor y una sonrisa en su rostro. Estaba llena de amor y gratitud”, se lee en la publicación. “Su sonido alegre y presencia mágica vivirán en todos los que la conocieron, escucharon o vieron”.

Ronnie Spector, conocida primeramente como Veronica Yvette Bennett, fue una sensación en los sesenta. Foto: Archivo

La cantante, cuyo nombre era Veronica Yvette Bennett, fue conocida por cantar éxitos como Baby I Love You y Walking in the Rain. También es recordada por ser la voz que acompaña a Eddie Money en Take Me Home Tonight/Be My Baby. Fue toda una sensación en los sesenta con el grupo The Ronnettes.

El primer álbum de la agrupación, titulado Presenting the Fabulous Ronettes Featuring Veronica, fue lanzado en 1964 y fue un éxito instantáneo, con cinco de sus doce canciones llegando a la cima de las listas de Billboard de EE. UU.

En 1968, después de que las Ronettes se separaron, Ronnie se casó con Phil Spector, el mítico productor detrás de la fórmula de “la muralla del sonido”. Tiempo después, se supo que Phil abusó de Ronnie durante toda su relación.

Dicho matrimonio tuvo tres hijos adoptivos: Donté Phillip y los mellizos, Louis y Gary. En el 2009, Phil fue enviado a prisión por el asesinato de la actriz Lana Clarkson. En el 2020, falleció el productor.

En 1982, Ronnie se casó con su manager Jonathan Greenfield y tuvo dos hijos: Austin Drew y Jason Charles.

En octubre del año pasado, había rumores de que la actriz Zendaya protagonizaría un biopic sobre Ronnie, aunque nunca se oficializó la producción.