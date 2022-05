Andy Fletcher, tecladista de Depeche Mode, murió a los 60 años

Andy Fletcher, tecladista de la banda británica Depeche Mode, murió este jueves 26 de mayo a los 60 años. Así lo comunicaron los integrantes del afamado grupo por medio de una publicación en redes sociales.

Hasta el momento no han trascendido las causas de su muerte.

“Estamos shockeados y nos sentimos invadidos por una tristeza absoluta por la muerte prematura de nuestro querido amigo, miembro de la familia y compañero de banda, Andy ‘Fletch’ Fletcher”, escribió el grupo al comienzo de su posteo.

Se desconocen las causas de la muerte del artista de 60 años. (JASON MERRITT/AFP)

Los integrantes de Depeche Mode recordaron a Fletcher como una persona “con un corazón de oro” que “siempre estaba allí cuando necesitabas apoyo, una conversación animada, una buena risa o una cerveza fría”.

“Nuestro corazón está con su familia y les pedimos que sus pensamientos estén con ellos en este difícil momento”, se lee en el comunicado.

En la misma publicación, la banda pidió que se respete la privacidad de la familia del músico, en “esta etapa de profundo dolor”.

Sueño adolescente

En 1977, Fletcher y su amigo Vince Clarke formaron una banda colegial que se disolvió al poco tiempo. A ese grupo le llamaron No Romance in China.

Años más tarde, el dueto se transformaría en un trío. Con la incorporación de Martin Gore se conformó el grupo Composition of Sound, al que luego se sumó el cantante Dave Gahan, quien sugirió que cambiaran el nombre del grupo a Depeche Mode.

En 1981, Clarke dejó el grupo tras el lanzamiento del disco debut, Speak & Spell, y Gore tomaba como compositor la batuta de la banda que, ya consolidada con sus tres integrantes, editaba en 1982 A Broken Frame.

Además de su invalorable aporte al mítico grupo de Basildon, Fletcher también se destacó como DJ.

“Allí (en Essex, Reino Unido) no había mucho para hacer más que jugar al fútbol y reunirse a escuchar música”, recordaba el músico en diálogo con La Nación, de Argentina.

De ahí a armar un grupo había un solo paso.

Fletch conoció a Clarke (Erasure) en una organización de jóvenes cristianos y luego, en el colegio, a Gore. De hecho, No Romance In China presentaba notorias influencias de The Cure: “¡Vince intentaba cantar como Robert Smith!”, expresó Fletcher.

Andy era un fanático de la música disco y del electro de los 80, y en sus sets como DJ cruzaba a New Order, The Charlatans y DM con Donna Summer, Madonna y Client y Scissor Sisters.

“Básicamente lo mío es electro clásico. Eso sí: trato de plantear un relato; primero intento mostrar de dónde venimos nosotros y luego hago lo mismo con las bandas nuevas. Cada vez es más difícil separar a los grupos por estilos, pero sigue siendo necesario ver las influencias y cómo cada uno llegó a un desarrollo personal”, le manifestó el fallecido músico a La Nación de Argentina.

En Costa Rica

Depeche Mode, con Andrew Fletcher como uno de sus integrantes, se presentó en Costa Rica el 14 de abril de 1994. Tocaron en un concierto que tuvo lugar en el Gimnasio Nacional, en el centro de San José. Posteriormente, la banda se presentó en el Autódromo La Guácima, en Alajuela, el 8 de octubre del 2009.