Murió Mark Lanegan, uno de los pioneros de la música grunge en Estados Unidos

Fue amigo de la leyenda del grunge Kurt Cobain y era considerado un pionero de esa corriente nacida en Seattle: el músico estadounidense Mark Lanegan murió el martes 22 de febrero en su casa en Irlanda, a los 57 años.

“Nuestro querido Mark Lanegan falleció esta mañana en su domicilio de Killarney, en Irlanda. Cantante, autor-compositor y músico adorado, tenía 57 años y deja a su esposa, Shelley Brien”, anunció la cuenta de Twitter del fallecido. Por respeto a la “intimidad familiar”, por el momento ninguna otra noticia sobre el deceso estará disponible, se indica.

Mark Lanegan formó parte de los grupos Screaming Trees y Queens of the Stone Age. (Twitter)

Nacido en 1964 cerca de Seattle (noroeste), Lanegan fue primero cantante del grupo de rock y de grunge psicodélico Screaming Trees de 1984 a 2000, y luego miembro de Queens of the Stone Age hasta 2014.

De acuerdo con la revista Rolling Stone, con Screaming Trees se ubicó en las listas principales del rock moderno de Billboard gracias a temas como Nearly Lost You y All I Know.

En solitario o con otros artistas, grabó unos 15 álbumes en estudio. Además de ser guitarrista y tecladista, era famoso por su voz de barítono.

Fue amigo de Kurt Cobain del mítico grupo Nirvana. Kurt y el bajista Krist Novoselic tuvieron apariciones especiales en el disco The Winding Sheet, que Lanegan publicó en 1990.

Lanegan no escondió en su autobiografía sus adicciones al alcohol y a la heroína, y contó haber estado cerca de morir en 2021 por culpa de la covid-19. Rolling Stone recordó que una vez Courtney Love, viuda de Cobain, pagó para que Lanegan ingresara a rehabilitación.

“Recuerdo que Courtney me dejó una carta que decía: ‘Kurt te amaba como a un hermano mayor y hubiera querido que vivieras. El mundo te necesita para vivir’”, contó Lanegan en una entrevista con la publicación especializada en música. “Eso fue poderoso porque no había hecho nada bueno por nadie en años”, agregó.

En otra conversación con Rolling Stone en el 2020, Lanegan quiso “minimizar su lugar en la dinastía del grunge”. “Para seguir haciendo música tuve que tomar mis distancias (...) para no ser conocido como un exgrunge toxicómano que nunca tuvo éxito”, declaró.