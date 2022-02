Betty Davis, la reina del funk, fallece a los 77 años

Betty Davis, cantante pionera del funk y exesposa de la leyenda del jazz Miles Davis falleció este miércoles 9 de febrero a los 77 años. La noticia fue confirmada por Danielle Maggio, una amiga cercana de Davis, a la revista Rolling Stone.

Según dijo Amie Downs, directora de comunicaciones del condado de Allegheny (donde vivía Davis) a la revista especializada, el deceso de la intérprete se dio por causas naturales.

Betty Davis nació el 26 de julio de 1945 en la zona rural de Carolina del Norte y saltó a la fama a principios de la década de 1960 como modelo cuando tenía 16 años, sin embargo, años más tarde decidió dar un giro a su carrera y dedicarse a la música. Su primer proyecto musical lo lanzó en 1964, cuando estrenó el sencillo Get Ready For Betty, bajo su nombre de nacimiento Betty Mabry.

Betty Davis se mantenía alejada del ojo público desde hace cuatro décadas, (Captura de video)

Poco a poco fue ganando fama en la música al tiempo que continuaba con su carrera en el modelaje. Su primer concierto lo dio en 1968, cuando escribió la canción de los hermanos Chambers Uptown (to Harlem).

Ese mismo año se casó con Miles Davis, quien era 20 años años mayor que ella y quien se concentró en que su esposa pudiera despegar su carrera musical, sin embargo, no lo logró con éxito. Un año después de contrar matrimonio, la pareja se separó.

Ya en la década de 1970 Betty Davis logró consolidar su carrera musical. Logró que dos de sus sencillos se colaran en la lista Hip-Hop Songs: If I’m In Luck I Might Get Picked Up en 1973 (se ubicó en el puesto 66) y el tema de 1975 Shut Off the Lights (que alcanzó el puesto 97). Ambos temas fueron muy famosos por sus letras cargadas de sexualidad.

No obstante, su éxito fue mucho más allá de su música. La reina del funk, como se le conocía, era una mujer revolucionaria, sin temor al qué dirían.

“Sus atuendos, sus melodías funk sucias y su bravuconería sin disculpas abrieron las puertas a una nueva generación de pop que traspasó los límites y estrellas como Prince, Madonna y Janet Jackson disfrutarían de un éxito mucho mayor”, afirma la revista Billboard.

Desde 1980, Davis despareció de la escena musical y durante los últimos 40 años permaneció alejada de la vida pública. Solamente volvió a estar frente a cámaras en el 2017, cuando accedió a participar en el documental de Phil Cox, Betty: They Say I’m Different y un episodio de la serie Tales From the Tour Bus.

Además, en el 2019 se animó a lanzar su primera canción nueva en más de cuatro décadas A Little Bit Hot Tonight y fue justamente Danielle Maggio quien la cantó en su nombre.

Por su legado, la cantante Jamila Woods nombró a Davis como una inspiración clave en su música en la edición de Iconos e influencias de Rolling Stone en 2021. En esa ocasión Woods destacó la confianza de Davis como mujer negra en la industria de la música durante la década de 1970.