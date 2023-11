Giancarlo González: ‘Soy un caballero dentro y fuera de la cancha’

Giancarlo González se refirió por primera vez a la solicitud de investigación con fines sancionatorios que presentó Herediano en su contra, por la manera en la que él despidió a Fernán Faerron cuando el florense salió expulsado en el partido de la jornada 17 del campeonato nacional, donde los rojinegros se dejaron el triunfo por 1-0, con un gol de tiro libre de Michael Barrantes.

Fernán Faerron vio la cartulina roja ya en tiempo de reposición y las tomas televisivas de FUTV mostraron a Giancarlo González diciéndole algo y lanzándole un beso.

“En la Liga yo sé que hay profesionales que se dedican a esos temas (legales y disciplinarios); simplemente, yo me dedico a jugar fútbol, lo vivo a mi manera y cada quien toma las cosas como las tiene que tomar. Yo soy un caballero dentro y fuera de la cancha y el que me conoce así lo sabe”, afirmó Giancarlo González.

Así respondió a una consulta puntual sobre este tema luego de la derrota de la Liga en el clásico, pues él fue uno de los jugadores rojinegros que brindaron declaraciones en las afueras del camerino de visita en el Estadio Ricardo Saprissa.

Ante la pregunta de si los tiempos han cambiado y ahora se hila muy delgado en cuanto a reclamos y solicitud de sanciones, optó por referirse a ese divorcio visible a todas luces entre los integrantes de Alajuelense y Fernán Faerron, quien evidentemente no salió bien de la Liga.

“Si usted rompe muchos códigos de camerino, ese es el primer problema grave y después tenemos las redes sociales, que se escudan ahí. No es el primero, hay otros jugadores que también lo hacen. El fútbol ha perdido ese sentido de hombres, ese sentido de que en la cancha lo que pasa ahí se queda. Simple y sencillo: yo sigo mi estilo, soy de la vieja escuela y cada quien lo hace a su manera”, afirmó Giancarlo González.

Él no habló más del tema, pues las demás consultas fueron sobre el clásico y ese golpe que recibió Alajuelense por parte de su archirrival, que ahora tiene cuatro puntos de ventaja como líder del torneo.

Quien sí hizo una revelación fue el asesor legal de la Liga, Aquiles Mata: “Lo que me cuenta Giancarlo que él hizo fue decirle: ‘Chao, chao’ y le tira un beso, pero eso como tal no está tipificado como una sanción”.

Tras el clásico, la Liga está pidiendo una sanción para Luis Paradela mediante el análisis de video, aduciendo un codazo sobre Giancarlo González. Para eso, adjunta a su petición un video de la transmisión oficial del partido en FUTV. En redes sociales, circulan videos de aficionados con roces entre ambos futbolistas.

Capitán de Alajuelense: ‘Vamos a pelear hasta el final’

Giancarlo González considera que es precipitado y prematuro decir que el liderato ya está definido, porque quedan doce puntos en juego y la diferencia que Saprissa le lleva a la Liga son cuatro unidades.

Según él, los otros también juegan, tienen lo suyo y pueden complicar a cualquiera, como se ha visto en el torneo.

Para este cierre de la fase regular, Saprissa visita a Liberia, recibe a Pérez Zeledón, va a Grecia y cierra en Guápiles contra Santos; mientras que la Liga espera a Grecia, irá a la Vieja Metrópoli para medirse contra Cartaginés, viaja a Puntarenas y espera a Guanacasteca.

“Entonces respetemos a los rivales, juguemos los partidos primero y ganemos los doce puntos tanto ellos como nosotros y al final vemos qué pasa”, aseveró Giancarlo González.

Del clásico en sí, el capitán rojinegro lamenta que la Liga no mostró su mejor versión y considera que reconocer eso se convierte en el primer paso de mejora.

“Duele porque es un clásico y se quiere ganar, al liguismo le duele porque se quieren ganar todos los clásicos, pero hay que mirar hacia el frente. En este torneo vamos 1-1 en clásicos, ganamos en casa y perdimos en Tibás, el torneo está vivo, nosotros estamos en dos finales y vamos a pelear hasta el final”.

Insistió en que mientras matemáticamente haya posibilidades, ellos harán todo lo posible para luchar por eso y por el torneo.

“Nos toque ir a Tibás, ir a Heredia o donde sea, pues vamos a ir a pelear de tú a tú, porque sabemos que tenemos equipo para hacerlo. Nos faltó tomar mejores decisiones en el último cuarto de cancha, con un pase que nos ponga de cara al portero de ellos, sacarle más ventaja con opción de pisar el área rival, eso nos faltó”, analizó.

En cuanto a la expulsión de Alexis Gamboa, dijo que algo más por interpretación del árbitro y que es claro que cuando se juega con uno menos se ponen las cosas cuesta arriba. Sin embargo, destacó que pese a eso, Alajuelense no dejó de luchar. Y que ese carácter que se vio es lo que no dejará que el equipo se caiga.

“Ustedes pueden ver y analizar si la de Jefry Valverde era para roja, por ejemplo, pero no buscamos excusas, perdimos tres puntos contra un rival directo. Estamos en dos finales ya y esto no fue el final del torneo. Vamos a pelear y si no se nos diera el liderato, tenemos que ir a ganar donde sea como equipo grande, porque no hay equipos invencibles”, enfatizó Giancarlo González.

Alajuelense volverá a la cancha este miércoles. La Liga recibirá a Grecia a partir de las 6 p. m. en el Estadio Alejandro Morera Soto y para este duelo, los rojinegros quieren ‘reconquistar’ a su gente, con una promoción de entradas 2x1 en sectores no numerados.

