Economía

Tipo de cambio del dólar: lunes 10 de agosto del 2026

Conozca el valor de referencia del Banco Central y los precios de compra y venta por ventanilla anunciados por los intermediarios autorizados

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Por Cristian Mora

Este lunes 10 de agosto, el tipo de cambio del dólar en Costa Rica se cotiza en ¢447,88 para la compra y ¢453,68 para la venta.








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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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