Economía

Tipo de cambio del dólar se mantiene por debajo de ¢460

Este viernes el precio del dólar se redujo ¢2,09 respecto al cierre del mismo día de la semana pasada

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Por Luis Enrique Brenes
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El tipo de cambio del dólar respecto al colón mantiene una tendencia a la baja. (Shutterstock/Shutterstock)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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