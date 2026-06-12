Tipo de cambio del dólar se mantiene por debajo de ¢460

El tipo de cambio del dólar respecto al colón mantiene una tendencia a la baja.

El tipo de cambio del dólar respecto al colón se mantuvo por debajo de ¢460 en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) durante la semana tras situarse por encima de ese umbral entre el 2 y el 4 de junio pasados luego de una seguidilla de sesiones al alza.

El precio del dólar cerró la jornada del viernes en ¢456,61, lo que representa una reducción de ¢2,09 en comparación al mismo día de la semana pasada, cuando fue de ¢458,70. Sin embargo, en comparación a este jueves, la cotización de la divisa subió ¢0,32.

Este viernes se negociaron $52,69 millones en 239 transacciones en Monex. La sesión con el monto más alto fue la del lunes pasado, con $64,78 millones, mientras que la sesión con el volumen más bajo fue la del jueves, con $35,96 millones.

En las cinco sesiones de la semana se negociaron $241,86 millones en Monex, cifra superior en $52,34 millones a la registrada durante la semana previa, cuando se transaron $189,52 millones.

Este viernes, el dólar abrió la jornada en Monex a ¢455 y su valor más bajo de la sesión fue de ¢454,85. Posteriormente, se alcanzó un máximo de ¢458,25 y la última transacción se concretó a ¢456 por divisa.

Durante esta semana, el precio promedio de la moneda estadounidense en el mercado bajó en las sesiones del lunes, martes y miércoles, hasta alcanzar los ¢454,75. Luego, aumentó en las jornadas del jueves y viernes hasta llegar a los ¢456,61 de hoy.

El Banco Central intervino en Monex para atender la demanda del sector público no bancario (SPNB), al adquirir $34,42 millones el viernes. En total, compraron $144,61 millones, cifra superior a los $127,16 millones de las cinco sesiones de la semana anterior.

El ente emisor suma tres semanas consecutivas sin participar en Monex con operaciones de estabilización, cuyo objetivo es reducir presiones excesivas sobre el precio del dólar, tanto al alza (con la venta de divisas) como a la baja (con la compra de dólares).

Durante el lunes y el miércoles (último dato disponible al cierre de edición), las ventanillas de los intermediarios cambiarios reportaron un superávit, ya que las compras de dólares a sus clientes superaron las ventas.

En total, los intermediarios adquirieron $498,47 millones y vendieron $345,73 millones, lo que dejó un remanente de $155,74 millones, de acuerdo con datos publicados por el Banco Central.

A las 2:00 p. m. de este viernes, todas las entidades bancarias compraban el dólar a ¢450 o menos. En el Banco de Costa Rica (BCR), el Banco Nacional y el Banco Popular, el precio de venta era de ¢464, ¢462 y ¢463. Otros operadores privados ofrecían la divisa entre ¢462 y ¢468.