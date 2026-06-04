FMI advierte de que alza del dólar dispararía la deuda externa de Costa Rica

El endeudamiento externo de la economía de Costa Rica se dispararía si el tipo de cambio se aprecia el 30%, según el FMI.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió a Costa Rica de que un aumento del 30% en el tipo de cambio del dólar respecto al colón dispararía considerablemente la deuda externa del país.

El Fondo señaló que la deuda internacional del país podría elevarse hasta el 67,6% del producto interno bruto (PIB) si el colón sufre una depreciación única del 30% en el 2026, un año en que el precio del dólar ha tocado mínimos históricos en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex).

En el análisis Evaluación de la Sostenibilidad de la Deuda Externa, el FMI analiza la capacidad de un país para atender de forma continua sus obligaciones frente a los acreedores externos. Para ello, considera pasivos financieros de los residentes del país con acreedores no residentes.

El análisis de la información se fundamenta, principalmente, en el endeudamiento del Gobierno, pues es el relevante. Pero no se limita solo al Poder Ejecutivo; también evalúa la evolución de la deuda externa de la economía en su conjunto y puede incorporar obligaciones externas del sistema financiero, empresas y otros sectores.

Actualmente, el tipo de cambio se sitúa en ¢461,06 en el Monex, con lo cual una subida del 30% en la cotización llevaría el precio de la divisa hasta los ¢599,38 por dólar. En términos nominales, aumentaría ¢138,32.

El organismo internacional estima que la deuda externa aumentó al 42% del PIB en 2025, desde el 40,6% registrado en 2024.

El FMI señaló que la relación aumentó porque el crecimiento económico y la apreciación del colón solo compensaron parcialmente los efectos de los pagos de intereses y las variaciones de valoración sobre el saldo de deuda pendiente.

Para los próximos años, el Fondo espera que la relación de la deuda externa respecto al PIB continúe aumentando en su escenario base hasta llegar al 46% de la producción en 2031, sobre todo por los efectos de las tasas de interés.

Bajo escenarios de choques combinados sobre el crecimiento económico y las tasas de interés, la institución preve que la deuda externa podría ubicarse entre el 46,9% y el 49,8% del PIB en el mediano plazo.

Según el Fondo, aproximadamente el 11,4% de la deuda externa tiene vencimiento de corto plazo y casi la totalidad está denominada en moneda extranjera.

Las proyecciones figuran en el Informe del personal técnico para la consulta del Artículo IV de 2026, en el marco de la revisión de la Línea de Crédito Flexible del FMI para Costa Rica, publicado el pasado 31 de mayo.

Hacienda reconoce riesgo

El Ministerio de Hacienda también estimó en uno de sus escenarios alternativos el impacto de una eventual depreciación del tipo de cambio del dólar sobre la deuda del Gobierno. La proyección viene en su más reciente Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026-2031.

Hacienda prevé que un eventual incremento del 10% en el precio del dólar en 2027 podría elevar el endeudamiento total del Gobierno hasta el 69,3% de la producción, lo que tendría un efecto importante sobre los balances fiscales y deterioraría la relación entre la deuda y el PIB en el mediano plazo.

“El escenario ocasionaría un deterioro en la trayectoria de la deuda a PIB por 1,7 p. p. del PIB promedio por año para el periodo 2027-2031, en comparación con el escenario base (...). El principal factor que contribuye al deterioro de la relación deuda a PIB en el mediano plazo es la depreciación del tipo de cambio”, señala el informe.

De los escenarios fiscales planteados por Hacienda —el base y cuatro alternativos—, el alza del precio del dólar causaría el mayor efecto adverso, pues elevaría el endeudamiento al nivel más alto de todos los casos contemplados para el periodo analizado.

El deterioro de la deuda denominada en moneda estadounidense en caso de una depreciación del colón ocurre porque las obligaciones en dólares aumentan su valor al expresarse en colones, aunque el monto adeudado en la divisa permanezca sin cambios.

Además, el Gobierno recibe sus ingresos en colones, por lo que está expuesto a la volatilidad del tipo de cambio.

A pesar de ese riesgo, en su escenario base el Ministerio incluye entre sus supuestos la colocación de $1.500 millones por año en eurobonos entre 2027 y 2031, así como el ingreso de créditos de apoyo presupuestario programados con organismos internacionales.

Al respecto, el FMI destacó que la aprobación de estas emisiones “contribuiría a brindar mayor previsibilidad y a profundizar el mercado de deuda interna”, así como a proporcionar una estrategia clara de deuda de mediano plazo.

En la conferencia semanal de Casa Presidencial, el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, aseguró que la administración de Laura Fernández no planea aumentar la deuda, a menos que se presenten condiciones extraordinarias o una crisis.

“El equipo del Ministerio de Hacienda le va a hacer una presentación a doña Laura orientada a asegurarnos que el gobierno Fernández Delgado no sea un gobierno que aumente la deuda, a menos de que haya condiciones extraordinarias”, señaló Chaves.

Recientemente, el Gobierno obtuvo financiamiento por 3.000 millones de euros, distribuidos en tres subastas realizadas en el mercado interno entre noviembre del año pasado y abril del 2026.

Panorama de deuda externa del Gobierno

Al cierre del año pasado, la deuda externa del Gobierno Central ascendió a $15.497 millones, mientras que en 2021 el saldo fue de $10.548 millones, es decir, el monto creció un 47% en cinco años. En términos absolutos, aumentó en $4.949 millones, según datos de Hacienda.

Al primer trimestre de presente año (último dato disponible), el endeudamiento externo del gobierno se situó en un nivel ligeramente inferior, al alcanzar $15.457 millones, es decir, $40 millones menos que al cierre del 2025.

En relación con los pagos, el Gobierno deberá desembolsar $832,7 millones en 2026 para cumplir sus obligaciones de deuda externa, que incluyen compromisos en dólares y otras monedas. Del total, $564,4 millones corresponden a intereses y $268,3 millones al principal.

También es importante señalar que el Gobierno mantiene obligaciones denominadas en dólares colocadas en el mercado local, las cuales también se verían afectadas por una depreciación del colón, al aumentar su valor cuando se expresan en moneda nacional.