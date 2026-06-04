Economía

FMI advierte de que alza del dólar dispararía la deuda externa de Costa Rica

El Fondo estima que el endeudamiento internacional del país aumentaría, en forma significativa, ante un choque cambiario

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Por Luis Enrique Brenes
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El endeudamiento externo de la economía de Costa Rica se dispararía si el tipo de cambio se aprecia el 30%, según el FMI. (Shutterstock/Shutterstock)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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