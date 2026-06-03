Economía

FMI da oscuro pronóstico para las finanzas públicas ante crisis del IVM y Seguro de Salud

Fondo proyecta que, en caso de que se acaben las reservas, el Estado deberá cubrir millonario faltante de recursos del IVM y el Seguro de Salud a partir del 2050

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Por Arianna Villalobos Solís
25/03/2021 San José. Instalaciones de Gerencia de pensiones IVM -RNC, diagaonal a la esquina sureste de la Corte Suprema de Justicia. Foto: Rafael Pacheco
El FMI advierte en su informe más reciente que el Estado deberá asumir los costos del IVM y del Seguro de Salud de la CCSS a partir del año 2050, si no se reforman los sistemas. (Rafael Pacheco Granados)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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