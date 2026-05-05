Economía

CCSS propone drástico recorte en pensiones del IVM y aumento de cuotas para jubilarse

La Gerencia de Pensiones de la CCSS presentó 20 propuestas base para reformar y fortalecer el IVM. Varias afectan a pensionados actuales y futuros

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Por Arianna Villalobos Solís
En la imagen la fachada de la CCSS y las manos de una adulta mayor contando monedas
La CCSS presentó una propuesta base de reforma al IVM que bajaría la tasa de reemplazo al entre 40% y 43% (actualmente se ubica entre 52,5% y 57,5%) y elevaría a 360 las cuotas para pensionarse. (Rafael Pacheco Granados y Shutterstock/Rafael Pacheco Granados y Shutterstock)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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