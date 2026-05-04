Economía

CCSS propone 20 reformas al IVM para fortalecer pensiones en Costa Rica

El gerente de Pensiones, Jaime Barrantes, expuso 20 propuestas base para reformar y fortalecer el IVM. Vea cuáles son y cómo afectan a los actuales y futuros pensionados

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Por Arianna Villalobos Solís
CCSS, fachada
La CCSS presentó 20 propuestas para reformar el IVM, incluyendo el aumento a 360 cuotas para pensionarse y el uso del 1% del IVA como "pensión consumo". (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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