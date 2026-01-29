Economía

Reserva del IVM se agotaría antes del 2047, alerta Comité de Vigilancia de la CCSS

¿Peligran las pensiones en Costa Rica? Informe de la CCSS revela que el IVM ya consume sus reservas y advierte de que el fondo se agotaría antes de lo proyectado

Por Arianna Villalobos Solís y Óscar Rodríguez
IVM Pensiones
El uso de la reserva del IVM para pagar pensiones, en el 2025, encendió las alertas del Comité de Vigilancia del régimen y de la Supén sobre los problemas financieros que encara el principal fondo de jubilaciones del país. (La Nación/La Nación)







CCSSIVMPensionesComité de Vigilancia IVM
