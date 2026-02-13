Economía

Después de 10 años, IVM invirtió en el extranjero por primera vez en la historia. Conozca en cuáles bonos

La CCSS destinó $10 millones de la reserva del IVM para invertir en un emisor externo, marcando la primera inversión internacional en la historia del régimen.

Por Arianna Villalobos Solís
En la imagen, la fachada del IVM y dólares
La CCSS destinó $10 millones de la reserva del IVM a bonos del Tesoro de Estados Unidos, marcando la primera inversión internacional en la historia del régimen. (Rafael Pacheco Granados y Shutterstock/Rafael Pacheco Granados y Shutterstock)







