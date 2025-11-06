Economía

CCSS se queda sin estados financieros por meses debido a nuevo sistema contable ERP-SAP

Desde mayo del 2025, la CCSS no publica estados financieros y seguirá así hasta diciembre. Contraloría, Supén y Hacienda no pueden revisar finanzas

Por Arianna Villalobos Solís
En la imagen la fachada de la CCSS y la imagen del gerente financiero de la institución Gustavo Picado.
La CCSS enfrenta meses de retraso en la elaboración y publicación de sus estados financieros, debido a fallas en el nuevo sistema ERP-SAP. Gustavo Picado, gerente financiero de la entidad, confirmó el problema. (Archivo LN/Archivo LN)







Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

