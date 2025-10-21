Economía

Nuevo sistema contable deja a la CCSS sin control claro de deuda estatal, advierte Auditoría Interna

CCSS no ha publicado sus estados financieros desde mayo del 2025. La Auditoría Interna advirtió que las fallas en el ERP-SAP no han permitido su actualización.

EscucharEscuchar
Por Arianna Villalobos Solís
CCSS, fachada
Auditoría Interna de la CCSS advierte sobre la incapacidad de la institución autónoma para rastrear la deuda estatal debido a fallas en el nuevo sistema contable, ERP-SAP. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ERP-SAPCCSSAuditoría InternaDeuda Estatal
Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.