OIJ señala origen de confusión sobre supuesto robo de 21.000 ampollas de fentanilo en la CCSS

El organismo de Investigación Judicial (OIJ) descartó este jueves el robo o pérdida de 21.000 ampollas de fentanilo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Esta investigación se abrió de oficio el pasado 17 de setiembre, luego de que el Ministerio de Salud emitiera una orden sanitaria donde se documentaron discrepancias significativas entre las recetas registradas en la plataforma y los medicamentos psicotrópicos entregados a los pacientes.

En una publicación en su cuenta en la red social X (antes Twitter) el director del OIJ, Randall Zúñiga López, indicó que el desfase en los números se debió a defectos con el nuevo sistema ERP-SAP de la CCSS. Este sistema tiene como objetivo unificar todos los procesos de la institución, pero ha mostrado problemas, y uno de ellos estaba con las existencias de productos farmacéuticos.

“Esta situación afecta a todos los centros médicos del país y a más de 400 líneas de medicamentos en la actualidad”, destacó Zúñiga.

Este es el mensaje del director del OIJ en la red social X donde se refiere al fentanilo. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

El jerarca indicó que durante la inspección física realizada se verificó la existencia de 21.750 ampollas de Fentanilo, cifra que coincide con los registros manuales en contingencia.

“Por lo tanto, se concluye que no hubo sustracción del medicamento, sino un error contable y de registro informático, ya corregido por los encargados del sistema ERP-SAP”, señaló la publicación.

En otras palabras, esas ampollas de fentanilo aparecieron duplicadas en los registros informáticos de la CCSS y por eso se visualizó como un desbalance. Lo mismo sucedió con 1.100 dosis de morfina que también se duplicaron en el sistema.

Origen del asunto

Las fallas de control de inventario se conocieron el mes pasado, luego de una inspección del Ministerio de Salud en el Hospital México, que detectó que se habían reportado 31.500 unidades de fentanilo en el sistema, pero solo se entregaron 10.500, creando una diferencia de más de 21.000 dosis del potente opioide.

En conferencia de prensa, a mediados de ese mes, la presidenta de la CCSS, Mónica Taylor, reconoció que las unidades del Hospital México que utilizan el Sistema Integrado de Farmacia (SIFA) "han señalado la eventual existencia de inconsistencias en la carga de las cantidades de estos estupefacientes, específicamente inconsistencias entre el control contable SIFA y el control físico”.

El sistema de planificación de recursos empresariales (ERP por sus siglas en inglés), es un software que se encarga de la gestión y distribución de medicamentos a nivel institucional y que se instauró desde enero de este año, cuyo funcionamiento ha sido cuestionado por las gerencias de Logística, Financiera y Médica.