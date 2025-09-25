Economía

CCSS afronta riesgo de desabastecimiento de ‘productos esenciales’ para pacientes, según Auditoría. 36 medicamentos podrían escasear

Un informe de Auditoría revela que fallas en sistema contable ERP-SAP de la CCSS podrían causar un desabastecimiento de medicamentos

Por Arianna Villalobos Solís
En la imagen, la fachada de la CCSS y una imagen de medicinas
Una auditoría interna de la CCSS advierte sobre el riesgo de desabastecimiento de más de 36 medicamentos por errores en el nuevo sistema contable ERP-SAP. (Archivo LN y Shutterstock/Archivo LN y Shutterstock)







Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

