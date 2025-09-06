Economía

CCSS se atrasa en pago de ¢170.000 millones por medicinas y suministros médicos

Informes de Gerencia Financiera y firma PwC revelan riesgos en inventario de medicamentos en hospitales y clínicas del país por nuevo sistema ERP-SAP.

Por Óscar Rodríguez
Dos informes de la Gerencia Financiera de la CCSS alertaron sobre los atrasos en el pago de millones de colones a proveedores de medicinas y suministros por deficiencias en el sistema ERP-SAP, nueva plataforma para registro y pago de la institución. (John Durán/La Nación)







