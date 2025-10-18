Economía

Auditoría de CCSS detecta faltante de ¢500.000 millones en el registro de activos por nuevo sistema contable

Migración al nuevo ERP-SAP generó inconsistencias en la contabilidad y control de activos de la CCSS, alertó la Auditoría Interna, que advierte de riesgos en la trazabilidad y confiabilidad de la información financiera

Por Arianna Villalobos Solís
CCSS, fachada
La Auditoría de la CCSS reveló un faltante de casi medio billón de colones en el registro de activos migrados al nuevo sistema contable ERP-SAP. Conozca los hallazgos de la Auditoría Interna y lo que exigió a la institución autónoma. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







CCSSERP-SAPEstados financierosAuditoría Interna
Arianna Villalobos Solís

