CCSS pagó $1,9 millones a empresa encargada de sistema contable, pese a fallas

CCSS desembolsó el dinero y no encontró ninguna deficiencia, pese a alertas internas sobre nuevo sistema contable. Compañía proveedora confirmó a ‘La Nación’ que recibió el pago

Por Arianna Villalobos Solís
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) desembolsó $1,9 millones a la empresa responsable del lanzamiento y puesta en marcha del nuevo sistema contable de la institución, pese a las múltiples fallas reportadas en centros médicos, descontrol en inventario de medicamentos, y atrasos millonarios en el pago a proveedores después de su implementación.
La CCSS pagó $1,9 millones a la empresa responsable del lanzamiento y puesta en marcha del nuevo sistema contable de la institución, pese a que se registraron diversas fallas antes y después de su implementación.







