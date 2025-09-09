Economía

Nueva plataforma contable de CCSS provoca riesgo en control de medicamentos como fentanilo y morfina

Un oficio interno de la CCSS revela que su nueva plataforma contable pone en riesgo el control de medicamentos psicotrópicos, un problema con “implicaciones legales”

Por Óscar Rodríguez
Un oficio de la Caja advirtió que la institución enfrenta problemas en el monitorio de despacho de medicamentos de estupefacientes y psicotrópicos. Entre este tipo de medicinas están el fentanilo en ampolla. (Shutterstock/Shutterstock)







