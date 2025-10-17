Economía

Contraloría investiga implementación de nuevo sistema contable por la CCSS

El sistema buscaba integrar procesos y mejorar la eficiencia, pero su implementación dejó un rastro de fallas técnicas.

Por Arianna Villalobos Solís
En la imagen, la fachada de la Contraloría y un símbolo del Seguro Social
La CGR investiga el nuevo sistema contable de la CCSS. No obstante, al tratarse de una investigación en curso, el órgano fiscalizador indicó que no es posible brindar información adicional por el momento. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Contraloría General de la RepúblicaCGRCCSSERP-SAP
Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

