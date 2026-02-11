¿Es cierto que la CCSS reducirá un 5% a los pensionados del IVM para pagar el Seguro de Salud?

Circula la versión de que la CCSS aplicaría un rebajo del 5% a las pensiones del IVM para financiar el Seguro de Salud. Vea en qué consiste la propuesta y qué requeriría para concretarse.

A diferencia de otros sistemas de pensiones, quienes se jubilan por el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) no afrontan un descuento del 5% para cubrir el Seguro de Salud, ya que ese aporte lo asume el propio fondo de jubilaciones.

No obstante, la eventual aplicación de esa deducción ha generado interrogantes sobre si esta condición podría cambiar.

Aunque en la actualidad ese monto no se descuenta de la pensión, el Comité de Vigilancia del IVM —órgano adscrito a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)— propuso seis medidas para reforzar las finanzas del principal régimen de pensiones del país. Ninguna resulta sencilla de implementar y las más controversiales implicarían efectos adversos para actuales y futuros retirados.

Entre los planteamientos más complejos figura que el aporte al Seguro de Salud deje de ser asumido por el fondo y pase a rebajarse directamente del pago mensual del pensionado.

No obstante, para concretar esta iniciativa sería necesaria una reforma a la Ley N.º 6230 , que interpreta el artículo 2 de la Ley de Pensionados Protegidos del Seguro de Enfermedad y Maternidad (N.º 5905) y dispone que quienes se jubilan por el IVM están exentos de cotizar al Seguro de Salud.

Asimismo, se requeriría modificar el artículo 3 del Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social (N.º 6898), donde también se consigna esa cobertura para las personas pensionadas bajo este régimen.

La iniciativa forma parte del Informe de situación y recomendaciones para mejorar la condición financiera y actuarial del Seguro de Pensiones del IVM, periodo 2024-2025, presentado el 20 de enero ante la Junta Directiva por Rafael Vanegas, presidente del Comité de Vigilancia, y Ubaldo Carrillo, director de Pensiones de la CCSS.

Los jerarcas señalaron que, en caso de impulsarse esta modificación, debería aplicarse bajo un esquema proporcional según el monto de la jubilación y analizarse su alcance únicamente para nuevos beneficiarios.

Por su parte, el gerente de Pensiones, Jaime Barrantes, indicó a La Nación que la institución prevé presentar a finales de abril una hoja de ruta con propuestas para reformar el IVM, que incluiría planteamientos del Comité.

La eventual ejecución de este ajuste, entonces, dependerá de que sea incorporado en esa reforma integral y, posteriormente, aprobado mediante los cambios legales correspondientes.