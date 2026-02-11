Economía

¿Es cierto que la CCSS reducirá un 5% a los pensionados del IVM para pagar el Seguro de Salud?

Circula la versión de que la CCSS aplicaría un rebajo del 5% a las pensiones del IVM para financiar el Seguro de Salud. Vea en qué consiste la propuesta y qué requeriría para concretarse.

EscucharEscuchar
Por Arianna Villalobos Solís
El Comité de Vigilancia del IVM propuso seis cambios en el régimen, las reformas más polémicas afectarían el monto de pensión de los jubilados.
Circula la versión de que la CCSS aplicaría un rebajo del 5% a las pensiones del IVM para financiar el Seguro de Salud. Vea en qué consiste la propuesta y qué requeriría para concretarse. (Rafael Pacheco y Shutterstock/Rafael Pacheco y Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
CCSSIVMPensionesSeguro de Salud
Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.