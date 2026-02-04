Pensiones del IVM: CCSS presentará en abril propuesta base para reforma

El gerente de Pensiones de la CCSS, Jaime Barrantes, aclaró que no se trata de un planteamiento para su aprobación, sino de un insumo inicial para abrir la discusión sobre la eventual reforma al IVM.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ya estableció una fecha para presentar una propuesta base y la hoja de ruta de la reforma al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), régimen de pensiones que hoy atraviesa una coyuntura financiera compleja.

El gerente de Pensiones de la institución autónoma, Jaime Barrantes, confirmó a La Nación que ya funciona una mesa técnica de diálogo con diferentes entidades, desde la cual se presentará en abril una propuesta base destinada a trazar la ruta de la reforma del principal régimen de jubilaciones del país.

“Tenemos como tres o cuatro insumos que estamos valorando, viendo cuáles son de impacto, cuáles son de discusión de otro nivel y cuáles son estructurales para tratar de tener una propuesta base ahí por el mes de abril, más o menos”, confirmó el jerarca.

Esta mesa de diálogo, explicó Barrantes, cuenta con la participación de la Superintendencia de Pensiones (Supén), que en el pasado planteó 36 propuestas de reforma al IVM, así como con un equipo técnico de la CCSS, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) y la Defensoría de los Habitantes.

De manera conjunta, el equipo presentará en abril un insumo inicial que será analizado por la Junta Directiva de la Caja, instancia que deberá definir el arranque de la siguiente fase para trazar la ruta crítica de la reforma al régimen de pensiones del IVM.

En ese contexto, Barrantes precisó que se trata de un documento preliminar, concebido como punto de partida para la discusión, y no de una propuesta final destinada a aprobarse de inmediato.

IVM sobrepasó dos puntos críticos

Durante la sesión ordinaria N.° 9574 de la Junta Directiva, celebrada el 20 de enero, el Comité de Vigilancia de la CCSS informó de que la institución debió utilizar ¢50.000 millones de la reserva del IVM para cubrir el pago de las pensiones de 393.000 jubilados al cierre del 2025, un escenario que inicialmente se proyectaba para el 2041.

A ello se suma que, desde el 2024, la Gerencia de Pensiones utiliza la totalidad de los rendimientos generados por las inversiones del fondo, lo que impide la capitalización del régimen y reduce su margen para atender obligaciones futuras.

“Vamos a estar en un momento en que la Junta va a estar en una transición. Entonces, posiblemente la Junta (actual) empiece a valorarlo, pero será la Junta entrante que retome el tema y hasta ver la discusión que ellos tengan, ellos nos indicarán ahí más o menos lo que quieren que les llevemos”. — Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la CCSS.

Incluso, Barrantes indicó a La Nación, en marzo del 2025, que desde el 2011 la CCSS emplea intereses de la reserva para subsanar el déficit en el pago de pensiones, una situación prevista originalmente para el 2030.

De acuerdo con las proyecciones actuariales de la institución, el uso sostenido de la reserva conduciría al agotamiento del fondo en el 2047; no obstante, ese horizonte también podría adelantarse, aunque aún no existe una fecha estimada.

Nueva Junta Directiva deberá continuar proceso de reforma

Barrantes indicó que, aunque el documento base se presentará en abril, la permanencia de la mesa técnica con su integración actual dependerá de la acogida de la Junta Directiva. También podría ampliarse para incluir a otras instancias y sectores, en un diálogo más abierto.

Aclaró que ese eventual cambio requerirá coordinación con el próximo Poder Ejecutivo y se dará en medio de la transición hacia una nueva Junta Directiva, por lo que quedará sujeto a las decisiones de la futura conformación del órgano.