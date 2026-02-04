Economía

Pensiones del IVM: CCSS presentará en abril propuesta base para reforma

Gerente de Pensiones de la CCSS explicó que será insumo inicial para abrir la discusión sobre la eventual reforma al IVM.

EscucharEscuchar
Por Arianna Villalobos Solís y Óscar Rodríguez
En la imagen, el gerente de Pensiones, Jaime Barrantes, y la fachada de la CCSS
El gerente de Pensiones de la CCSS, Jaime Barrantes, aclaró que no se trata de un planteamiento para su aprobación, sino de un insumo inicial para abrir la discusión sobre la eventual reforma al IVM. (Alonso Tenorio y Rafael Pacheco Granados/Alonso Tenorio y Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
CCSSIVMPensionesJaime Barrantes
Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

Óscar Rodríguez

Óscar Rodríguez

Editor de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur. Redactor del año La Nación en 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.