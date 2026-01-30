Economía

Comité de la CCSS plantea 6 medidas urgentes para IVM, las más polémicas impactan monto de las pensiones

CCSS analizará medidas que tendrían impacto en los pensionados y fueron propuestas por el Comité de Vigilancia del IVM

Por Óscar Rodríguez y Arianna Villalobos Solís
El Comité de Vigilancia del IVM propuso seis cambios en el régimen, las reformas más polémicas afectarían el monto de pensión de los jubilados.
El Comité de Vigilancia del IVM propuso seis cambios en el régimen. Las reformas más polémicas afectarían el monto de la pensión que reciben los jubilados. (Rafael Pacheco y Shutterstock/Rafael Pacheco y Shutterstock)







IVMComité de Vigilancia del IVMCCSS
