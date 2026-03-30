Economía

CCSS descarta una medida polémica para elevar los ingresos del Seguro de Salud

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Por Arianna Villalobos Solís
Gustavo Picado, gerente financiero de la CCSS
El gerente financiero de la CCSS, Gustavo Picado, señaló que la cotización al SEM se mantiene en 15% desde 1981 y aporta cerca del 40% de los ingresos, por lo que no existe margen para incrementarla. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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