Economía

CCSS plantea crear impuesto a la salud o elevar el IVA para financiar atención médica en Costa Rica

CCSS busca nuevas opciones para sostener el Seguro de Salud. Conozca los alcances de la nueva política de sostenibilidad de la institución

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Por Arianna Villalobos Solís
En la imagen la fachada de la CCSS y una hamburguesa
La nueva política de sostenibilidad del SEM contempla la creación de impuestos a la salud para financiar el sistema. A nivel internacional estos gravámenes incluyen comidas rápidas, productos altos en calorías y actividades perjudiciales para la salud. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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