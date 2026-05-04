Economía

CCSS prevé uso acelerado de reserva del IVM: ‘Esta es la última ventana que tenemos para discutir reformas’

Caja estima que reserva del IVM se reduzcan en un 30% al 2029. Gerente de Pensiones alertó necesidad de cambios urgentes

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Por Óscar Rodríguez
08/08/2025. Gerencia de Pensiones IVM-RNC. Edificio Jorge Debravo, San José. Fotografía: Lilly Arce
Jaime Barrantes, gerente de Pensiones del IVM, explicó que a inicios de la década del 2030 la reserva del régimen puede agotarse. (Lilly Arce/La Nación)







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Óscar Rodríguez

Óscar Rodríguez

Editor de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur. Redactor del año La Nación en 2017.

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