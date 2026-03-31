Economía

CCSS plantea eliminar tope al seguro obligatorio de vehículos: medida subiría costo del marchamo

Institución busca que el SOA cubra el 100% de gastos médicos por accidentes de tránsito. La medida eliminaría el tope actual de ¢6 millones

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Por Arianna Villalobos Solís
Semana seguridad Vial
Actualmente, el INS, como entidad administradora del SOA, cubre la atención médica de las personas afectadas por accidentes de tránsito hasta por ¢6 millones. Superado este tope, la CCSS debe asumir los gastos médicos de forma solidaria. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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