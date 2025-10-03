Alerta conductores: anuncian fuerte alza en seguro obligatorio de autos para 2026. En motos incremento será menor

Los dueños de carros particulares tendrán un incremento relevante en el Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA) en el 2026, mientras que el ajuste será menor para motos.

La Superintendencia General de Seguros (Sugese) informó, este viernes en conferencia de prensa, que la póliza obligatoria para autos tendrá un valor de ¢30.238 el próximo año, es decir, un 17,15% más frente a los ¢25.812 de este año.

Entre tanto, los propietarios de motocicletas deberán desembolsar ¢99.623 el próximo año, frente a los ¢94.509 en 2025, es decir, un incremento del 5,41%, detalló la Superintendencia.

Tomás Soley, jerarca de Sugese, explicó que el ajuste se debe, según se anunció, a que la siniestralidad sigue creciendo.

Las primas del SOA, solicitadas por el Instituto Nacional de Seguros (INS) para el período 2026, suben un 10,15% en “la prima media ponderada”, dijo Soley.

El seguro obligatorio es uno de los componentes que se paga cuando el propietario de un vehículo cancela el marchamo.

