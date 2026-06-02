Economía

FMI sugiere reforma fiscal a Costa Rica: propone IVA de 13% a canasta básica, subir impuesto a salarios y gravar lotería

El Fondo argumenta que algunos beneficios tributarios favorecen de forma desproporcionada a los segmentos de mayores ingresos, por lo que podrían no estar adecuadamente focalizados

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Por Luis Enrique Brenes
Una persona en un teclado y con la palabra Renta
El FMI propuso a Costa Rica reformas tributarias en salarios, canasta básica, boletos de avión y lotería. (Shutterstock/Shutterstock)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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