FMI sugiere reforma fiscal a Costa Rica: propone IVA de 13% a canasta básica, subir impuesto a salarios y gravar lotería

El Fondo Monetario Internacional (FMI) sugirió una reforma fiscal a Costa Rica con el fin de que aumenten los ingresos tributarios en su más reciente informe final de la Consulta del Artículo IV del país.

Según el organismo multilateral, estos ajustes fiscales generarían un aumento acumulado en los ingresos equivalentes al 1,8% del producto interno bruto (PIB) para 2027 (0,5% del PIB en 2026 y 1,3% el otro año).

Con base en el PIB proyectado por el Banco Central para los próximos años, la recaudación crecería en ¢248.799 millones en 2026 y en ¢685.838 millones en 2027, alcanzando un acumulado de ¢934.637 millones.

El FMI explicó que las medidas buscan revertir el impacto causado por los cambios recientes en políticas fiscales, los cuales erosionaron la base impositiva y “limitarán la capacidad futura para financiar el gasto”.

Además, argumentaron que algunos beneficios tributarios favorecen desproporcionadamente a los segmentos de mayores ingresos de la economía, por lo que consideran que “podrían no estar adecuadamente focalizados”. A continuación, las reformas propuestas:

⇒ Subir IVA a Canasta básica

El Fondo propuso subir el impuesto al valor agregado (IVA) de la canasta básica de bienes al estándar del 13%, pues actualmente estos artículos pagan una tarifa del 1%. Según el FMI, el ajuste incrementaría la recaudación en 1% de la producción y sería el más representativo en términos de generación de ingresos.

La canasta básica incluye productos como pechuga de pollo, huevos, carne de res, carne de cerdo, pan, arroz, frijoles (negros, rojo, blancos), natilla, queso duro o semiduro, leche (entera, descremada), atún en aceite y con vegetales; tomate, yuca, entre otros.

El FMI planteó subir el IVA a la canasta básica al 13%, desde el 1% actual, para elevar la recaudación de impuestos. El tomate es uno de los productos dentro de la canasta básica. (Alonso Tenorio/Atenorio)

⇒ Revisar y eliminar exenciones fiscales

Otra de las medidas incluye la eliminación de las exenciones del IVA en los boletos de avión, que hoy es del 4%; los equipos médicos, los premios de la lotería y el alquiler de vehículos, actualmente exentos del pago del impuesto, así como los productos de madera y forestales. En conjunto, el representaría el 0,2% del PIB.

⇒ Gravar bono escolar

El FMI también instó a gravar las bonificaciones y el decimocuarto salario (conocido como el bono escolar) pagado a los empleados del sector público, actualmente no está sujeto a ningún tributo. Según el organismo, deberían estar sujetos a impuestos. El ajuste equivaldría al 0,3% del PIB.

⇒ Impuesto a salarios

De igual manera, el FMI recomendó disminuir los umbrales del impuesto sobre la renta para los trabajadores asalariados, es decir, bajar el nivel de ingreso a partir del cual se empieza a pagar este tributo.

En esa misma línea, el Fondo instó a aumentar la tasa impositiva aplicada al tramo más alto de ingresos, con lo cual el porcentaje aplicado al tramo superior de renta sería mayor para quienes perciben salarios más elevados. La reforma representaría 0,1% del PIB.

⇒ Tasa única en renta

Además, el FMI instó al país a introducir una tasa única para el impuesto sobre la renta de las empresas, junto con un régimen simplificado para los pequeños contribuyentes, en lugar de tener múltiples niveles según el rango de ingresos. Esto generaría el 0,1% del PIB.

⇒ Impuesto a combustibles

Aunado a esto, el Fondo señaló que aprobar el plan de incentivos basado en las emisiones de los vehículos para fomentar la transición a los carros eléctricos podría reducir la recaudación del impuesto sobre los combustibles.

Razonamiento del FMI

De acuerdo con el FMI, durante varias décadas, Costa Rica ha introducido una amplia gama de beneficios tributarios destinados a brindar apoyo y alivio fiscal a diversos sectores, lo cual redujo la base imponible que “ya es pequeña”.

El Fondo comentó que Costa Rica suma más de 400 gastos tributarios, más del doble de la cifra promedio registrada en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y en América Latina y el Caribe para 2023.

Estos se dividen, en términos generales, entre exoneraciones y tratamientos preferenciales aplicados al impuesto sobre la renta y al IVA. El Fondo argumentó que los gastos tributarios tienen un alcance amplio y podrían no estar adecuadamente focalizados.

“ (...) los gastos tributarios han reducido una base impositiva ya de por sí limitada. Aunque en Costa Rica los beneficios fiscales (4% del PIB en 2024) son comparables a los promedios de Centroamérica y de la OCDE, erosionan una proporción mayor de los ingresos tributarios totales del país”, indicó el FMI.

En ese sentido, afirmaron que los beneficios tributarios relacionados con tasas reducidas o exenciones aplicadas a los boletos aéreos, los premios de lotería y el alquiler de vehículos “ probablemente benefician de manera desproporcionada a los segmentos de mayores ingresos de la economía ”.

La institución comentó que Costa Rica mantiene una carga tributaria “relativamente baja” en relación con el PIB, impulsada en parte por “tasas de IVA bajas y por niveles todavía elevados de informalidad”.

Según el Fondo, las autoridades del país aseguraron que estas decisiones ha sido esenciales en el apoyo al desarrollo nacional, la promoción de la equidad social, así como en el impulso de sectores económicos estratégicos.