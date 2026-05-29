Economía

FMI insta a Costa Rica a aplicar reformas para aumentar ingresos tributarios

Directorio del FMI informó que concluyó la Consulta del Artículo IV y la revisión de mitad de período de la Línea de Crédito Flexible con Costa Rica

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Por Luis Enrique Brenes
Logo del FMI y la bandera de Costa Rica
El acuerdo sobre la Línea de Crédito Flexible con Costa Rica fue aprobado el 2 de junio de 2025 por el FMI. (Canva con IA/Canva con IA)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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