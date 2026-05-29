FMI insta a Costa Rica a aplicar reformas para aumentar ingresos tributarios

El acuerdo sobre la Línea de Crédito Flexible con Costa Rica fue aprobado el 2 de junio de 2025 por el FMI.

El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) instó a Costa Rica a aplicar reformas fiscales que permitan incrementar los ingresos del Gobierno, en el marco de la conclusión de la Consulta del Artículo IV y de la revisión de mitad de período del acuerdo de Línea de Crédito Flexible con el país.

Los directores del FMI pidieron al país, este viernes 29 de mayo, mantener su compromiso con la regla fiscal y destacaron la importancia de impulsar reformas para aumentar los ingresos, incluida la racionalización del gasto tributario, es decir, las exoneraciones fiscales dadas por ley.

El Fondo señaló que estos ajustes permitirían generar espacio para gastos prioritarios en inversión de capital, educación, seguridad, salud y transferencias sociales focalizadas, de acuerdo con un comunicado emitido por el organismo este 29 de mayo.

El Directorio del FMI también recomendó aplicar reformas para garantizar la sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones y salud. También destacó las iniciativas orientadas a mejorar la gestión de la deuda y reducir los costos de financiamiento.

Las recomendaciones del Fondo para mejorar los ingresos toman particular relevancia debido a que el Ministerio de Hacienda proyecta una severa contracción en la recaudación tributaria en Costa Rica este año, con una baja de ¢228.000 millones, y una tendencia descendente en la relación de los ingresos fiscales respecto a la producción.

El Ministerio estimó que la carga tributaria, es decir, los ingresos fiscales como porcentaje del producto interno bruto (PIB), caería a su nivel más bajo en más de dos décadas para el 2031.

En 2026, la recaudación fiscal representaría el equivalente al 11,9% del PIB, con lo cual se reduciría en 0,9 puntos porcentuales (p. p.) en comparación con el año pasado, cuando fue de 12,8%.

La relación de los ingresos tributarios respecto a la producción seguiría bajando, a pesar de que en 2027 se prevé una recuperación nominal en la recaudación, hasta alcanzar 10% del PIB en 2031, según el escenario base del más reciente Marco Fiscal de Mediano Plazo.

El descenso previsto para los ingresos tributarios para este 2026 se concentra en los tres impuestos principales que recauda Hacienda: el impuesto al valor agregado (IVA), sobre la renta y el gravamen único a los combustibles.

Esos tres tributos representarían ¢216.000 millones de los ¢228.000 millones menos que Hacienda proyecta recaudar este año por ingresos fiscales, en comparación con las cifras del 2025.