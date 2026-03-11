FMI recomienda al Banco Central de Costa Rica tomar una medida con tasa de referencia para créditos en colones

Con la inflación en terreno negativo durante diez meses consecutivos, el Fondo Monetario Internacional sugiere al Banco Central de Costa Rica flexibilizar más su política monetaria.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) le recomendó al Banco Central de Costa Rica (BCCR) efectuar más recortes a sus tasas de interés en colones, lo cual estimularía la demanda interna y evitaría una caída en la inflación.

El organimo multilateral consideró que el BCCR aun tiene espacio para reducir la tasa de política monetaria (TPM). La TPM es la principal referencia para el mercado en colones, debido a que influye tanto en los créditos como en los ahorros.

La recomendación forma parte de la Declaración final del personal de la Misión del Artículo IV de 2026, que consta de 11 planteamientos, publicada este martes.

La Junta Directiva del Banco Central mantuvo sin cambios la TPM en 3,25% durante su primera sesión de 2026, pese a recomendaciones técnicas efectuadas por economistas de las entidad de llevarla a la baja y ubicarla en 3%.

“Dado que la tasa real de política monetaria ahora se sitúa por encima de su nivel neutral estimado por el personal técnico del FMI, efectuar recortes adicionales de la tasa apuntalaría la demanda interna y evitaría que la inflación y las expectativas inflacionarias queden estancadas por debajo del rango que el Banco Central ha fijado como meta”, indicó el Fondo en su comunicado.

Los niveles de inflación interanual, medida por el índice de precios al consumidor (IPC), se ubicó en -2,73% al cierre de febrero, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

El IPC acumula 34 meses consecutivos por debajo del rango de tolerancia establecido por el BCCR, que oscila entre 2% y 4%. La meta central del emisor es del 3%, que no se logra desde abril de 2023.

‘Deflación’

El FMI señaló en su declaración que los resultados de febrero marcan el décimo mes consecutivo de deflación (caída generalizada y sostenida de los precios) y 34 meses por debajo del rango de tolerancia del BCCR, principalmente debido a precios más bajos de los alimentos, el petróleo y la mayoría de los servicios, y a la apreciación del tipo de cambio.

Por otro lado, la inflación subyacente (excluyendo alimentos y combustibles) bajó hasta 0% (interanual) y las expectativas de inflación a un año han descendido a mínimos históricos.

También hizo referencia de los riesgos a la baja para la inflación derivados del debilitamiento de la demanda, aunque la posibilidad de un aumento de los precios de las materias primas, en particular el petróleo, podría provocar un aumento de la inflación.

No acumular más reservas

El Fondo también recomendó al Central a proseguir con los esfuerzos para reducir la dolarización y las fricciones del mercado, así como modernizar las comunicaciones para fortalecer la transmisión de la política monetaria.

Además, en vista de que las reservas internacionales son adecuadas, el FMI señaló que no es necesario seguir acumulando reservas, y la intervención cambiaria del Banco Central debería restringirse a episodios de condiciones desordenadas en el mercado.

Hasta el 8 de marzo pasado, las reservas netas del BCCR ascendían a una cifra récord de $19.112 millones, un incremento del 32% con respecto a los $14.474,3 millones registrados a la misma fecha de 2025.

Estabilidad financiera

Por otro lado, el FMI destacó que los riesgos sistémicos para la estabilidad financiera están contenidos gracias a holgadas reservas de capital y liquidez.

Señaló la supervisión basada en riesgos (SBR) ha sido adoptada en gran medida, lo cual refleja importantes avances en el fortalecimiento de la supervisión del sector financiero y el fomento de una cultura de supervisión más centrada en el riesgo.

Sin embargo, el organismo recomienda reforzar las herramientas macroprudenciales para mitigar los focos de posible vulnerabilidad (por ejemplo, en el crédito en moneda extranjera) y la adopción de un marco regulatorio claro para las empresas de tecnofinanzas (fintech) y los activos digitales, acorde con las prácticas óptimas internacionales.

Esto permitiría aprovechar más los avances en inclusión financiera e innovación y fomentar la competencia, y a la vez reforzaría la protección del consumidor y reduciría los riesgos para la estabilidad financiera.