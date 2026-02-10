Economía

Junta Directa del BCCR ignoró recomendación técnica de bajar tasa de interés de referencia en colones

El Banco Central mantuvo la TPM en 3,25% a pesar de la propuesta técnica de bajarla. ¿Qué motivó a los directivos a separarse del criterio de sus expertos?

Por Luis Enrique Brenes
Banco Central, fachada
La Junta Directiva del Banco Central mantuvo sin cambios la TPM en su primera decisión de política monetaria de 2026. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)







Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

