Banco Central mantiene sin cambios su tasa de política monetaria

La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR) acordó mantener la tasa de política monetaria (TPM) en 3,25%, donde se encuentra desde el jueves 18 de diciembre del año pasado.

En un comunicado, el emisor señaló que la decisión tomada en la sesión 6303-2026 es “congruente con su objetivo de estabilidad de precios y de una conducción prudente de la política monetaria”.

“La Junta Directiva considera que el nivel actual de la TPM, junto con las expectativas de inflación, mantiene la política monetaria en un rango de neutralidad”, comunicó el Banco Central este jueves 22 de enero.

El ente emisor manifestó que, debido al rezago con que actúan las medidas monetarias, estimó prudente hacer una pausa en los movimientos de la TPM para que estos ajustes se transmitan al resto de tasas de interés del sistema financiero.

La inflación general en Costa Rica, medida por el índice de precios al consumidor, cerró el 2025 en -1,23%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Esta es la segunda caída más importante en un cierre de año en la última década.

Con este resultado, el indicador acumula 32 meses consecutivos por debajo del rango de tolerancia establecido por el Banco Central, el cual se sitúa entre 2% y 4%, con una meta central de 3%.

La última vez que la inflación estuvo en el rango de tolerancia fue en abril de 2023. Esto ocurrió en medio de un proceso de desaceleración del indicador, luego de que este alcanzara un máximo de 12,13% en agosto de 2022.

El indicador interanual profundizó su caída en diciembre, pues en noviembre y octubre fue de -0,38%. De igual forma, el resultado del último mes del año pasado fue el más bajo de 2025, superando el -1% de setiembre.

El ente emisor explicó que la inflación se mantiene en niveles bajos debido al efecto de choques de oferta externos, como la reducción en el precio de algunas materias primas importadas, e internos, específicamente eventos climáticos que hacia finales del 2024 e inicios del 2025 afectaron la producción de algunos bienes agrícolas.

“La Junta Directiva reconoce que, ante estos choques, la política monetaria tiene limitada capacidad de acción”, indicó el BCCR, añadiendo que la decisión procura el mantenerse cerca de una postura neutral.

De acuerdo con la autoridad monetaria, se estima que estos choques de oferta, tanto los externos como los internos, influirán en valores de inflación bajos durante los próximos meses.

La proyección del Banco Central señala que la inflación general continuará en valores negativos durante el primer semestre de 2026 e ingresará al rango de tolerancia en el primer semestre de 2027. La inflación subyacente lo hará hacia finales de este año.

En relación con las expectativas inflacionarias, el BCCR comentó que las de mercado se mantienen dentro del rango de tolerancia, mientras que las medidas con la encuesta del emisor, a 12 meses, se ubicaron en 1,5% en diciembre.

“Este comportamiento, junto con la evolución de los precios internacionales y los efectos de choques climáticos sobre productos agrícolas, refuerza la necesidad de una postura cautelosa”, dijo la entidad en el comunicado.

Sobre la actividad económica, el BCCR afirmó que la producción se mantiene cerca de su nivel potencial. Añadió que el mercado laboral mantiene tasas de desempleo y subempleo con tendencias decrecientes, pero que la participación y la ocupación son relativamente bajas.

El año pasado, el Banco Central redujo la TPM en tres de las ocho reuniones de política monetaria realizadas. En el acumulado, el ente emisor redujo el indicador en 75 puntos base (p. b.) durante el año, pasando del 4% al 3,25%.

Durante este 2026, la autoridad monetaria tendrá seis reuniones de política monetaria, dos menos que las ocho del año previo. La próxima sesión tendrá lugar el jueves 26 de marzo.

La TPM es la principal tasa de referencia para el mercado financiero en colones, tanto de los créditos como de los ahorros. Durante 2022, el Banco Central tuvo que aumentarla para contrarrestar la elevada inflación; desde 2023 se ha venido reduciendo desde un máximo de 9% hasta el 3,25% actual.