FMI reduce previsión de crecimiento para Costa Rica por impacto de guerra en Medio Oriente

El FMI proyecta un impacto en la inflación a raíz del conflicto en Medio Oriente.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo su previsión de crecimiento para Costa Rica en 2026, en medio de un panorama convulso tras el estallido del conflicto en Medio Oriente.

Este 17 de abril, el FMI publicó las Perspectivas Económicas para las Américas, en las cuales estima un crecimiento del 3,6% del producto interno bruto (PIB) para Costa Rica en 2026 y 2027.

La proyección de este viernes contrasta con el 3,8% de crecimiento previsto por el FMI en su Declaración del personal técnico al finalizar la misión del Artículo IV y representa una desaceleración frente al crecimiento del 4,6% del PIB en 2025.

A finales de enero pasado, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) también pronosticó que la economía del país crecería el 3,8% en 2026, en contraste con el 4,6% logrado el año previo.

“Con la guerra en Medio Oriente, todo esto evidentemente ha cambiado. Anticipamos que los efectos de este cambio se van a sentir de manera muy diferente en distintos países de la región. La naturaleza del impacto dependerá mucho de la duración del conflicto y sus perturbaciones asociadas”, manifestó Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI.

El funcionario del FMI destacó posibles impactos en las poblaciones más vulnerables por las eventuales subidas en los precios de la energía y los alimentos. Agregó que tampoco se conoce el impacto potencial de la guerra en la industria aérea y el turismo.

“La inflación va a ser más alta, sea cual sea el impacto. Y la inflación la sufrirán más los que menos pueden sobrellevarla. Tras la pandemia, las autoridades lograron controlar la inflación y ahora, una vez más, las autoridades tienen que fomentar la estabilidad de precios”, añadió Chalk.

De acuerdo con el FMI, la región enfrentará costos mucho más altos de los combustibles, el transporte, los alimentos y otros insumos. Para Costa Rica, este órgano prevé una inflación del 1% para 2026 y de 2,4% en 2027.

Estas estimaciones inflacionarias son inferiores al promedio de América Central, que se sitúa en 3,3% para 2026 y 3,2% para 2027. En Costa Rica, la inflación es negativa desde mayo de 2025.

La previsión del Fondo coincide con la del Banco Mundial, que prevé una reducción en el crecimiento de la economía de Costa Rica durante 2026. El organismo multilateral apuntó a un aumento del 3,6% del PIB, igual al del FMI.

Esta estimación del FMI para Costa Rica es la tercera más baja de América Central, solo por encima del 3,3% previsto para El Salvador y Honduras. También se sitúa por debajo del promedio de esta región, que es del 3,7%, pero es mayor que lo estimado para Latinoamérica, cuya perspectiva es de 2,3% en 2026.