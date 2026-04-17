Economía

FMI reduce previsión de crecimiento para Costa Rica por impacto de guerra en Medio Oriente

El Fondo Monetario Internacional señaló que el estallido de la guerra en Medio Oriente tendrá repercusiones en Latinoamérica

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Por Luis Enrique Brenes
MATERIAL EXCLUSIVO DE LA TEJA HASTA SU PUBLICACION. 09/02/2026, Alajuela, La Garita, recorrido desde el Parque Central en San José, hasta llegar al terreno donde van a construir el nuevo estadio de Liga Deportiva Alajuelense.
El FMI proyecta un impacto en la inflación a raíz del conflicto en Medio Oriente. (José Cordero/José Cordero)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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