Economía

FMI determina que la crisis por el conflicto en Irán será ‘grande, global y asimétrica’

Guerra podría empujar a 45 millones al hambre y frenar la economía mundial, advierte el Fondo Monetario Internacional (FMI)

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Por Europa Press
Guerra en Irán
FMI rebajará previsiones globales ante impacto de guerra en Medio Oriente y caída en oferta energética. Fotografía con fines ilustrativos. (KAWNAT HAJU/AFP)







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