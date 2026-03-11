FMI propone impuesto a vehículos contaminantes: qué opinan jefes de principales fracciones de próximo Congreso

El FMI planteó establecer un “feebate” basado en las emisiones de los vehículos, como parte de los cambios en la política tributaria de Costa Rica para aumentar los ingresos y reformar la gestión de la deuda.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) propuso a Costa Rica implantar el mecanismo de feebate basado en las emisiones de los vehículos. Esta herramienta plantea aplicar recargos a los vehículos más contaminantes y destinar esa misma recaudación para financiar rebajas o subsidios a las opciones de transporte más limpias.

Además, propuso unificar la tasa del impuesto sobre la renta para las empresas.

Las dos principales fracciones del próximo Congreso mostraron posiciones opuestas.

Nogui Acosta, jefe de fracción de los diputados electos del Partido Pueblo Soberano (PPSO) y exministro de Hacienda, señaló que ya existe un proyecto de ley presentado en la Asamblea Legislativa de Costa Rica sobre este tema.

Por ello, indicó que cuando inicie el periodo legislativo 2026-2030 revisarán sus alcances y tomarán la decisión de si respaldan o no la iniciativa.

Consultado sobre si el oficialismo respaldaría una eventual iniciativa para establecer una tasa única, Acosta indicó: “Ya doña Laura (Fernández, la presidenta electa de Costa Rica) ha señalado que esa valoración se hará en otro momento”.

Por su parte, el jefe de fracción de los diputados electos del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramírez, reiteró que su agrupación no apoyará ningún paquete de impuestos.

“A este país no le hacen falta más impuestos; le hace falta recaudar mejor. Para subir los ingresos, hay que implementar de manera correcta y en su totalidad Hacienda Digital, una iniciativa que ha tenido una serie de atrasos injustificables durante este Gobierno. Entonces, recaudar mejor es utilizar la tecnología a través de Hacienda Digital, es hacer más esfuerzos para reducir la subfacturación y el contrabando, y para combatir de frente la evasión”, sostuvo.

Reforma tributaria

El expediente legislativo 24.067, en espera de discusión en el Plenario Legislativo desde agosto del 2025, plantea un esquema de feebate es una estructura de incentivos económicos diseñada para fomentar la adopción de tecnologías energéticamente más limpias y eficientes.

“De ahí que en esta iniciativa, se propone el establecimiento de un recargo en el Impuesto Selectivo de Consumo para aquellos vehículos que sobrepasen el factor de emisión máximo establecido, a través de un modelo econométrico que determine los gramos de Dióxido de Carbono (CO2) por kilómetro recorrido y según características del vehículo”, señala el documento.

El diputado Carlos Felipe García Molina (PUSC) presentó la iniciativa junto con otros legisladores.

Por otra parte, el organismo multilateral aconsejo una tasa única para la renta de las empresas, como parte de los cambios en la política tributaria orientados a aumentar los ingresos del Gobierno Central.

Actualmente, las personas jurídicas cuya renta bruta anual supere los ¢119.174.000 están sujetas a una tarifa del 30% del impuesto sobre la renta (utilidades). En aquellos casos en que no se sobrepase dicho monto, se aplicarán los siguientes tramos:

⇒ 5% sobre los primeros ¢5.621.000 de renta neta anual.

⇒ 10% sobre el exceso de ¢5.621.000 y hasta ¢8.433.000 de renta neta anual.

⇒ 15% sobre el exceso de ¢8.433.000 y hasta ¢11.243.000 de renta neta anual.

⇒ 20% sobre el exceso de ¢11.243.000 de renta neta anual.