Economía

FMI propone impuesto a vehículos contaminantes: qué opinan jefes de principales fracciones de próximo Congreso

Fondo Monetario Internacional también propuso unificar la tarifas del impuesto sobre la renta a las empresas

EscucharEscuchar
Por Mónica Cerdas Gómez
Buses, paradas y pasajeros
El FMI planteó establecer un “feebate” basado en las emisiones de los vehículos, como parte de los cambios en la política tributaria de Costa Rica para aumentar los ingresos y reformar la gestión de la deuda. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
FMIFondo Monetario InternacionalNogui AcostaImpuestosEmisionesVehículosÁlvaro Ramírez
Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.